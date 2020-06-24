banner490
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Büyükşehir zabıtası vatandaşların hizmetinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, kamu düzeni, vatandaşın huzuru ve sağlığı için kendi sorumluluk sahasındaki görevlerini 7 gün 24 saat sürdürüyor. Zabıta ekipleri asli görevlerinin yanı sıra ani gelişen olaylara müdahaleleri ile vatandaşların takdirini kazanıyor.

Büyükşehir zabıtası vatandaşların hizmetinde

24 Haziran 2020 Çarşamba 10:50

 BAYILAN VATANDAŞA İLK MÜDEHALE YAPILDI

Vatandaşların can ve mal güvenliği için birçok hizmeti yerine getiren Büyükşehir Belediyesi zabıta ekipleri, İzmit ilçesindeki NCİTY AVM önündeki otoparkta baygınlık geçiren bayan vatandaşa ilk müdahaleyi gerçekleştirdi. İlk müdahalenin ardından olay yerine çağrılan ambulans ile vatandaş hastaneye kaldırıldı. Zabıta ekiplerinin hızlı müdahalesi vatandaşlardan takdir gördü.

 

YANLIŞ KURUMA GİDEN YAŞLI VATANDAŞLARIN ULAŞIMI SAĞLANDI

Hastane ve diğer kurumlara ulaşımda güçlük çeken yaşlı vatandaşlara Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ilgili birimleri aracılığı ile hizmet veriyor. İzmit ilçesi Kuruçeşme Mahallesindeki SGK binasına yanlışlıkla giden yaşlı çift, gelen çağrı üzerine bulundukları yerden araç ile alınarak Yahya Kaptan Mahallesi SGK hizmet binasına götürüldü. Zabıta personellerinin kendileriyle ilgilenmesinden mutluluk duyan yaşlı çift, ekiplere teşekkür etti.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit yok Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit...
Bilgievleri bu kez sınav personeli için siperlik üretiyor Bilgievleri bu kez sınav personeli için siperlik...
Yavru Karaca’yı elleriyle besledi, siyah kuğuları görmeye davet etti Yavru Karaca’yı elleriyle besledi, siyah kuğuları...
Darıca Bilal Habeşi Cami’sine ve Kuran Kursu’na malzeme yardımı Darıca Bilal Habeşi Cami’sine ve Kuran Kursu’na...
‘’Kocaeli’de su musluktan içilir’’ ‘’Kocaeli’de su musluktan içilir’’
27 Mayıs darbesini bu ülkeye yapılan en büyük kötülük olarak hatırlayacağız 27 Mayıs darbesini bu ülkeye yapılan en büyük...
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

Yürüyüş yolunu kullanan motosikletlere geçit...
Yasakları çiğneyerek yürüyüş yollarını kullanan motosikletlere, Büyükşehir zabıta ve polis ekipleri...

Haberi Oku