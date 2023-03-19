Çanakkale’den On Cepheye Şehit Sayıları

Yıllardan beri bu konuda yazılar yazıyor araştırmalar yapıyoruz birçok tv kanalında hazırladığımız belgeseller yayınlanmaya devam ediyor.

Şehit torunu olarak 18 Mart 2022 Çanakkale deniz zaferleri 107. yıl dönümü anısına Şehitler Mahşeri Arşivimizi Darıca belediyesi Kütüphanesine Hediye ederek şehitlerimize vefa borcumuzu ödemeye çalıştım.

Çanakkale zaferinin 107. Yıldönümü anısına dünya coğrafyasındaki şehitlikler belgesel arşivi ve kitabımızı Darıca belediyesi kütüphanesine hediye ettik.

25 yıl önce Çanakkale ve Gelibolu’da çektiğimi devri alem www.devrialem.tv belgesel arşivimiz ile birlikte Yemen Sarıkamış Balkan ve kurtuluş savaşları Şehitleri ile ilgili hazırladığımız kitap ve Belgesel arşivini Darıca belediye başkanı Muzaffer Bıyık beye Darıca belediye Kütüphanesin de takdim ettik

Şehitler Mahşeri Çanakkale Belgeseli

Çanakkale şehitler mahşeri belgesellerimiz ile ilgili belgesel ve sinevizyon arşivlerimizden bazılarını siz değerli arkadaşlarımla paylaşıyor tüm şehitlerimiz ve geçmişlerimiz için bu mübarek Cuma sabahı Fatiha okumaya da davet ediyorum El Fatiha.

Şehitler Mahşeri Belgesel Arşivimiz

Çanakkale Zaferi Şehitlerimiz

Dün 18 Mart Çanakkale deniz zaferlerinin yıl dönümünü kutladık. Her yıl şehitleri anma organizasyonu Mart ayının bugünlerine rastlanır. Ancak birinci cihan harbinin sadece Çanakkale cephesi yok. Atalarımızın dediği gibi birinci dünya harbinde yedi düvelle on cephede çarpıştık. Yani yedi devlet bizlere savaş açtı. Çanakkale, Sarıkamış, Yemen, Kafkas, Hicaz, Galiçya, Filistin ve Fina cepheleri gibi cephelerde tam 3 milyon şehit verdik. 220 bin de esirimiz var. Anamın babası Sarıkamış savaşlarında esir düşüp Sibirya’da kalmış, 10 sene sonra kaçarak geri dönebilmişti. Babamın babası İbrahim ise birinci cihan harbinde büyük dedem bedel ödediği halde savaşa gider ve bir daha geri dönmez. Şehit ve gazi torunu olarak 20 yıldır savaşların geçtiği bölgelerde belgesel çekerek hiçbir telif ücreti almadan televizyonlara dağıtmaktayım. Dedelerimizin şahsında şehitlerimize ve esirlerimize vefa borcumu ödemekteyim.

Çanakkale şehitleri için birçok yerde konferanslar vermekteyim.

Bu yazımın bir bölümünü 2016 yılın da Isparta Süleyman Demirel Üniversitesi Orman Fakültesi tarafından Yenişarbademli Meslek Yüksek Okulu tarafından düzenlenen Çanakkale şehitleri anma toplantısına İsparta dan yazmıştım. 2016 da yazdığım yazımızın bir bölümünü birlikte okuyalım

“....Isparta Süleyman Demirel Ünüversitesi nin Beyşehir gölü sahilinde Anamas dağları eteğindeki orman yüksek okulundayım. 500’den fazla gencin eğitim gördüğü yüksek okulda gerçekten gençlerimiz tarih ve kültüre karşı büyük duyarlılıkları var. Gençlerimiz tarihe karşı oldukça ilgililer. Hem belgesel gösterimi hem de konferansa öğretim üyesi arkadaşlar, okul yönetimi, kaymakam, belediye başkanı katıldılar. Öğrencilerimizin konferansa ilgi ve alakaları beni oldukça duygulandırdı.

Bu konuda yapabileceğimiz çok şeyler var. Gençlerimize tarihi öğretmeliyiz. Ben son bir hafta içerisinde dört ayrı konferansa katıldım. İstanbul Tuzla İmam hatip Okulu, Süleyman Demirel Üniversitesi, Gebze Fatih Öğrenci yurdu ve yine bir başka okulumuzun yaptığı davete katılarak şehitlerimize vefa borcumu ödemeye çalışacağım. 18 Mart Çanakkale Zaferi ile ilgili bu köşeden çok sayıda yazı kaleme aldım. Daha öncede kamuoyu ile paylaştığım savaşlarda şehit düşen Mehmetçiklerin illere göre sayılarını sizlerle bu anlamlı günde paylaşmak istiyorum.

SAVAŞLARDA 81 İLİMİZDEN ŞEHİT OLANLARIN SAYILARI

1998 yılında Milli Savunma Bakanlığı tarafından hazırlanan 5 Ciltlik Şehitlerimiz kitabında 81 ilimzizden ; 93 Harbi,1. dünya ve kurtuluş savaşlarında şehit olan mehmetçiklerin isimleri, şehit olduğu tarih ve cepheler tek tek açıklandı. Savaşlara Gönülü katılanlar,. kayıp ve hastalıktan ölenler, esir kamplarına düşenler bu listeye dahil değil. Bunlarla ilgili araştırmalarımız devam ediyor.

İşte illerimizin şehit sayısı ; Adana :1781, Adıyaman : 193, Afyon : 3273, Ağrı : 35 Aksaray : 604, Amasya : 751, Ankara : 4219,Antalya : 2132, Ardahan : 31, Artvin : 211 , Aydın : 2638Balıkesir : 4043, Bartın : 798 , Batman : 8,Bilecik : 1585 , Bayburt : 249, Bingöl : 106 , Bitlis : 282, Bolu : 3206,Burdur : 1023, Bursa : 6121, Çanakkale : 2210, Çankırı : 1930,Çorum : 3238, Denizli : 3625 , Diyarbakır : 497 ,Edirne : 1822,Elazığ : 718, Erzincan : 702, Erzurum : 910,Eskişehir : 1615, Gaziantep : 1626 , Giresun : 1076,Gümüşhane :329, Hakkari : 21, Hatay : 585,Isparta : 1516, İçel : 2272, İstanbul : 3177, İzmir : 2805, Kahramanmaraş : 784, Karaman : 895, Kars : 41, Kastamonu : 5160, Kayseri : 2127, Kırıkkale : 505, Kırklareli : 693, Kırşehir : 1074, Kocaeli : 1377, Konya : 4787, Kütahya : 2488, Malatya : 643, Manisa : 2200, Mardin . 182, Muğla : 1363,Muş : 105, Nevşehir : 1069, Niğde : 1072Ordu : 1233, Rize : 383, Sakarya : 1465, Samsun : 1243, Siirt : 153,Sinop : 2438, Sivas : 1575, Şanlıurfa : 710, Şırnak : 8, Tekirdağ : 980, Tokat : 1224, Trabzon : 1230, Tunceli : 77, Uşak : 1093, Van : 343,Yozgat : 2053, Zonguldak : 2091