Cedit’te yıkım ihalesine 21 firma katıldı

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde 105 bin metrekare alanın yıkılması için yapılan ihaleye 21 firma teklif verirken en yüksek teklif 2 milyon 810 TL + KDV oldu

Kocaeli’nin en önemli kentsel dönüşüm projelerinden biri olan Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde binaların yıkılması için ihale gerçekleştirildi. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu’nda düzenlenen ihaleye 21 firma katılarak teklif verdi. En yüksek teklifi veren 4 firmanın beş turlu açık artırmaya kaldığı ihalede en yüksek teklif 2 milyon 810 bin TL + KDV ile Karadoğan Yıkım’dan geldi.





21 FİRMA TEKLİF VERDİ

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi encümen toplantısı Genel Sekreter Yardımcısı Hasan Aydınlık başkanlığında toplandı. 8 gündem maddesinin görüşüldüğü toplantıda Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi’nde binaların yıkılması için ihale yapıldı. İlk olarak kapalı zarf şeklinde yapılan ihaleye 21 firma teklif sundu. Zarflar açılarak en yüksek teklif veren 3 firma açık artırmaya kalırken üçüncü firma ile aynı teklifi veren dördüncü firma da açık arıtmaya davet edildi.





AÇIK ARTIRMADA SONUÇ ÇIKMADI

Açılan zarflar sonucunda 2 milyon 120 bin lira teklif veren Kardoğan Yıkım, 2 milyon 30 bin lira teklif veren Nehir Yıkım, 2 milyon lira teklif veren SB Hafriyat ve Eser Yıkım firmaları açık artırmaya kaldı. Açık artırmanın 4’üncü turda SB Hafriyat çekilirken 5’inci tura kalan 3 firma açık artırmayı 2 milyon 750 bin liraya çıkardı.





KAPALI ZARFA KALDI

Açık artırmada da sonuca ulaşılamayınca kapalı usul son teklif için 5 dakikalık ara verildi. Kapalı zarfta Karadoğan Yıkım 2 milyon 810 bin lira, Nehir Yıkım ise teşekkür mektubu verirken, Eser Yıkım 1 milyon 785 bin lira ile geçersiz teklif verdi.





105 BİN METREKARE ALANIN YIKIMI

Cedit Mahallesi’nde 105 bin metrekare alanın yıkımı için yapılan ihale kapsamında ihaleyi kazanan firma mahalledeki binaları ücretsiz yıkacak, enkazlarını taşıyacak ve hurdalar karşılığında Büyükşehir’e para verecek.





1105 DAİRE YAPILACAK

Cedit Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında 1105 daire ve ticari alan yapılacak. Daireler 2+1 ve 3+1 olarak yapılacak ve yatay mimariye dikkat edilecek. Konutlar arazinin ve kentin siluetini bozmayacak şekilde inşa edilecek.



