GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Cemil Yaman, Erdoğan ile Macaristan’a gitti

Kocaeli Milletvekili ve Türkiye-Macaristan Parlementolararası Dostluk Grubu Başkanı Cemil Yaman, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte, resmi ziyaret için Macaristan’a gitti.

Cemil Yaman, Erdoğan ile Macaristan'a gitti

07 Kasım 2019 Perşembe 13:58

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kocaeli Milletvekili ve Türkiye Macaristan Parlementolararası Dostluk Gurubu Başkanı Cemil Yaman, Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısı kapsamında bugün Macaristan'a resmi ziyaret gerçekleştirecekler. 

ERDOĞAN MEVKİDAŞI İLE GÖRÜŞECEK
Erdoğan'ın Türkiye-Macaristan Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi'nin dördüncü toplantısının icrası kapsamında bugün Macaristan'a yapacağı resmi ziyarette, Macaristan Cumhurbaşkanı Janos Ader'le görüşeceği bildirildi.

İKİ ÜLKE İLİŞKİLERİ GÖZDEN GEÇİRİLECEK
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın daha sonra Macaristan Başbakanı Viktor Orban'la birlikte konsey toplantısına başkanlık edeceği aktarılarak, "Temaslarda, Türkiye-Macaristan ilişkileri tüm boyutlarıyla gözden geçirilecektir. Bölgesel ve uluslararası meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacaktır. Konsey toplantısı vesilesiyle iki ülke arasındaki iş birliğini güçlendirmeye matuf muhtelif anlaşma ve belgelerin imzalanması da öngörülmektedir." ifadelerine yer verildi.

İŞADAMLARI İLE TOPLANTI YAPILACAK
Açıklamada, Türk ve Macar işadamlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye Macaristan Dostluk Gurubu Başkanıve Kocaeli Miletvekili Cemil Yaman ve Macaristan Başbakanı Orban'ın katılımlarıyla icra edilecek toplantıda bir araya gelecekleri belirtildi.

SERGİYİ GEZECEKLER
Erdoğan, Yaman ve beraberindekiler ayrıca Budapeşte'deki Gül Baba Türbesi'ni ve türbe kompleksinde Türkiye Okçular Vakfı ile Gül Baba Türbesi Mirası Koruma Vakfı tarafından düzenlenen "Minyatürlerle Osmanlı Devri Türk Okçuluğu" sergisini ziyaret edecekleri kaydedildi.

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
Zabıtadan Sebze ve Meyve Hallerine denetim Zabıtadan Sebze ve Meyve Hallerine denetim
Gebze Seyahat Kartları Ofisi yeni yerine taşınıyor Gebze Seyahat Kartları Ofisi yeni yerine taşınıyor
Yol kenarları gece gündüz temizleniyor Yol kenarları gece gündüz temizleniyor
Adem Yavuz Mahalle Meclisi Adem Yavuz Mahalle Meclisi
Kocaeli İl Emniyet Müdürü değişti ! Kocaeli İl Emniyet Müdürü değişti !
SEDAŞ'a ödül SEDAŞ'a ödül
Yukarı Çık

banner464

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner463

banner398

banner377

banner149

banner378

Zabıtadan Sebze ve Meyve Hallerine denetim
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Zabıta ekipleri, sebze ve meyve hallerindeki denetimlerini sıklaştırdı.

Haberi Oku