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Ebeveynlere "çocuklarınızı kıyaslamayın" uyarısı: "Benzersiz ve orijinal şeyler birbirleriyle kıyaslanamazlar"

Kocaeli'de gençlerle söyleşi programında bir araya gelen gazeteci ve yazar Erem Şentürk, "Anne ve babalar bir nesli diğer çocuklarla kıyaslayarak büyüttü. O çocuklar şimdi Amerika'ya, İngiltere'ye bakıp kendilerini kıyaslıyorlar çünkü aşağılık kompleksi oldular. Allah'ın her kulu orijinaldir. Her kul benzersizdir. Benzersiz ve orijinal şeyler birbirleriyle kıyaslanamazlar" dedi.

Ebeveynlere

30 Ocak 2023 Pazartesi 15:57

 Erem Şentürk, Türkiye'nin Teknoloji Hamlesi ve Sonuçları söyleşisiyle Kocaeli Kılavuz Gençlik Akademi Lise öğrencilerinin konuğu oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen etkinlik, Çıpalı Konak Ereğli Millet Kıraathanesi'nde gerçekleşti.  
 
  "Allah'ın her kulu orijinaldir" 
  Anne ve babaların zaman zaman düştüğü yanlışlara değinen Şentürk, "Bu millet tarihini bilmiyorsa, kendi kavramlarını kullanmıyorsa, kendi hayatını kendi gibi yaşamıyorsa hayatta savrulur. Anne ve babalar bir nesli diğer çocuklarla kıyaslayarak büyüttü. O çocuklar şimdi Amerika'ya, İngiltere'ye bakıp kendilerini kıyaslıyorlar. Çünkü aşağılık kompleksi oldular. Allah'ın her kulu orijinaldir. Her kul benzersizdir. Benzersiz ve orijinal şeyler birbirleriyle kıyaslanamazlar. Bir Müslüman, iki insanı birbiriyle kıyaslayamaz. Allah rızası için, evlatlarınızı diğer çocuklarla kıyaslayarak büyütmeyin" dedi. 
 
  "Bu, emperyalizmin adam sömürme yöntemidir"  
 Yazar Erem Şentürk, sözlerine şöyle devam etti: 
 "Seni verimsiz hale getirmek, kendinle kavga ettirmek, kaygıyla bütün hayatını ele geçirmek istendi. İki tane tavır vardır. Birincisi 'Yaparım, meselemi kapatırım' İkincisiyse 'Yaparım, satarım daha büyük bir şey yaparım'. Dünyada şu anda bildiğiniz dahi çocukların yüzde 98'i 'Yaparım, satarım' dedi. Önce WhatsApp'ı yapar, Meta'ya Facebook'a satar ve yoluna devam eder. Yapmayı istemek verimli çalışmak, gerçekten odaklanmak, dikkat bozan unsurlardan temizlenmek, herhangi bir duyguya özellikle kaygı, endişe, korku gibi duygulara teslim olmadan aklımızla yapmaktır. Bu kadar basit. Çünkü sizi birisi kullanmak istiyorsa ya olmadığınız şekilde övecektir ya da sizi kendinizle kavga ettirecektir. Bu, emperyalizmin adam sömürme yöntemidir"   
  Söyleyişi sonrası Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanı Şemsettin Yıldırım ve Gençlik Eğitim Şube Müdürü Cumhur Kadıoğlu, Erem Şentürk'e Kılavuz Gençlik Akademi Lise öğrencilerin tarafından sanat atölyelerinde hat sanatıyla hazırlanan tuğra motifli tablo takdim ederek, hatıra fotoğrafı çektirdi. 
 


İHA
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