Fotoğraf Sanatçıları Ekol'de Buluştu

Kocaeli Fotoğraf Odası tarafından organize edilen 'Birlik ve Beraberlik' için düzenlene iftar programı; Körfez Yarımca Mevkii'nde yer alan Ekol Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Programa; birçok ilde görev yapan Fotoğraf Odaları Başkanları; Kocaeli'ndeki esnaf odaları başkanları, Kocaeli genelinde fotoğrafçılık sanatı ile uğraşan fotoğrafçılar ve aileleri katıldı.



Yoğun katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte; birlik ve beraberlik mesajı verildi, mesleğin içinde bulunduğu durum konuşuldu, fikir alış verişinde bulunuldu. Kocaeli Fotoğraf Odası Başkanı Ali Kılıç, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, birlik-beraberlik mesajı verdi.