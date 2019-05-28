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Fotoğraf Sanatçıları Ekol'de Buluştu

Kocaeli Fotoğraf Odası tarafından organize edilen 'Birlik ve Beraberlik' için düzenlene iftar programı; Körfez Yarımca Mevkii'nde yer alan Ekol Düğün Salonu'nda gerçekleştirildi.

Fotoğraf Sanatçıları Ekol'de Buluştu

28 Mayıs 2019 Salı 10:14

Programa; birçok ilde görev yapan Fotoğraf Odaları Başkanları; Kocaeli'ndeki esnaf odaları başkanları, Kocaeli genelinde fotoğrafçılık sanatı ile uğraşan fotoğrafçılar ve aileleri katıldı.

Yoğun katılım ile gerçekleştirilen etkinlikte; birlik ve beraberlik mesajı verildi, mesleğin içinde bulunduğu durum konuşuldu, fikir alış verişinde bulunuldu. Kocaeli Fotoğraf Odası Başkanı Ali Kılıç, etkinliğe katılan herkese teşekkür ederek, birlik-beraberlik mesajı verdi.

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