Gebze’ye İzmir’den konuk milletvekili

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı’yı makamında ağırladı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti ifade eden Başkan Büyükgöz, Gebze ve belediyecilik faaliyetleri hakkında Milletvekili Çankırı’ya bilgi verdi. Gebze’yi çok beğendiğini ifade eden AK Parti İzmir Milletvekili Çankırı, Başkan Büyükgöz’e çalışmalarında başarılar diledi.