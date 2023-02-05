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Gebze’yi ve Hastalarını Unutmayan Vefalı Doktor

Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli Gebzeli Hastaları ve Dostlarıyla kahvaltıda buluştu. Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli Gebze’de Dostları ve hastalarını kahvaltıda ağırladı.

Gebze'yi ve Hastalarını Unutmayan Vefalı Doktor

05 Şubat 2023 Pazar 20:07


 
CK Klinik ailesi olarak, Prof. Dr. Cumhur Cevdet Kesemenli düzenlemiş olduğu kahvaltıda hastalarını, dostlarını ve basın mensuplarını ağırladı. Yoğun katılımın olduğu kahvaltının ardından Prof. Dr. Kesemenli, İKTAV Kütüphanesini ziyaret ederek Gebze Gazetesi’ne söyleşide bulundu.
 
Profesör Doktor Cumhur Cevdet Kesemenli Basın Kahvaltısında özel konuklarını ağırlayarak bir konuşma gerçekleştirdi; ''1990'lı ylların başından beri Kocaeli'de doktor olarak görev yapıp bölge insanlarına sağlık konusunda hizmet vermekteyim. Bu sayede pek çok ''önce hasta, sonra dostluklar'' kazandım. Beylikbağı Sağlık Ocağı, Merkez Sağlık Ocağı sonrasında üniversite hastanesinde çalışmalarıma devam ettim. 2019 Temmuz ayından itibaren açmış olduğum CK Ortopedi Kliniği'nde hastalarımıza özellikle diz, kalça, eklem cerrahisi ve spor yaralanmaları tedavisi yapmaktayız ve bir çoğunuz da beni Kocaelispor’umuzun doktoru olarak tanımakta. Kas ve tendon yaralanmaları, omuz artroskopisi gibi cerrahi tedavilerin yanısıra, hastaların ameliyat sonrası rehabilitasyonu ve ağrılarının tedavisi de kliniğimizde yapılmaktadır. Bir aile gibi çalıştığımız kliniğimizde podoloji (ayak sağlığı hizmeti), auriokülo tedavi yapılmakta olup, ekibimiz iki fizyoterapist, podolog hemşiremiz ve koordinatörümüz olmak üzere 5 kişiden oluşmaktadır. Amacımız bilim, teknoloji ve tecrübeyi birleştirerek daha büyük üniteler kurarak daha geniş kitlelere hizmet etmektir. Burada sizlerle olmamızın amacı da, hastalarımız ile bu süreçte oluşan dostluklarımızı sadece hasta doktor ilişkisi olarak bırakmadan, sosyal ortamlara da taşımaktır. Bu etkinlikleri diğer ilçelerde de gerçekleştirmeye devam edeceğiz. Çıktığımız bu yolda bizlere eşlik ettiğiniz için gönülden teşekkür ederiz.'' dedi.
 
Basın kahvaltısına, Giresun Eğitim ve Kültür Derneği Başkanı Hamdi Bayram Keşan, Hedef Gazetesi Mustafa Arslan, Gezenin Sesi Medine Pektaş, eski Çapa Tıp İşletme Müdürü Selahattin Pektaş, Gelecek Partisi Kadın Kolları Başkanı Yeşim Yener, Tempo Trafo Gürol Keseci, Şükriye Kavran, MHP eski İl Yöneticisi Selçuk Gökhan, Altunkaya Hafriyat aş Yönetim Kurulu Başkanı İlker Altunkaya, Yedinci Gün Haber Özden Demirci, Kocaeli Girişimci İş adamları Aydın Buzgul, eski Gebze Belediye Başkanı Mehmet Emin Akın, CHP İlçe Başkanı Göktan Orhan, eski Gebze CHP İlçe Başkanları  Gülabi Kaya ve İsmet Kara, İlçe Başkanı Sedat Tatar, CHP eski İlçe Başkanı Efrahim Taşdemir, gazeteci Selman Mert CHP Meclis üyesi Şahin Yılmazer, Karslılar Derneği Başkanı Necati Dursuoğlu, Kaya Bilgin, CHP Kenan Üner, Şahin Medya grubundan Kaşif Şahin Kesen gibi pek çok isim katıldı.
 
 
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Basın Toplantısı sonrası İKTAV Kütüphanesini ziyaret eden Cumhur Cevdet Kesemenli Gebze Gazetesi ile canlı yayında özel bir söyleşi gerçekleştirdi.
Canlı yayın linki: https://www.facebook.com/gebzeningazetesi/videos/727657738736093/?extid=NS-UNK-UNK-UNK-IOS_GK0T-GK1C&mibextid=2Rb1fB&ref=sharing
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