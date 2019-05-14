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Gez-Gör Kocaeli’yi Gezdiriyor

Gez-Gör Kocaeli Projesi vatandaşın ilgi odağı olmaya devam ediyor.

Gez-Gör Kocaeli'yi Gezdiriyor

14 Mayıs 2019 Salı 11:15

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Basın Yayın ve Halkla İlişkiler Daire Başkanlığı tarafından yürütülen ‘’Gez-Gör Kocaeli’’ programı, Kocaeli ve diğer şehirlerden vatandaşlar tarafından büyük ilgi görüyor. Haftanın her günü uzman rehberler eşliğinde farklı gruplara Kocaeli’nin tarihi ve kültürel güzellikleri tanıtan Gez-Gör Kocaeli Projesi, 2019 yılında performansını arttırdı. 8 farklı tur güzergâhı bulunan projede vatandaşların ilgi gösterdiği turların başında doğa ve tarih turları geliyor. Kocaeli’nde geniş kitlelere ulaşan proje, şehir dışından gelen misafirleri de ağırlıyor. Şehir dışından gruplar halinde gelen vatandaşlar Kocaeli’ni tanıma fırsatı buluyor.

TARİHİ MEKÂNLAR GEZİLİYOR

Misafir olarak Kocaeli’ye gelen gruplar, ‘’Gez-Gör’’ programıyla İzmit’in tarihi ve kültürel mekânlarını geziyor. Misafirler bu kapsamda; restorasyon ödüllü Selim Sırrı Paşa Konağı, Canfeda Hatun Çeşmesi, Süleyman Paşa Hamamı, Kapanca Sokak, Redif Müzesi, Kasr-ı Hümayun, Saat Kulesi, İzmit Gar Binası, Film Platosu ve Seka Bilim Merkezi ve Kağıt Müzesi gibi bilim, sanat, tarih ve kültürel mekanları ziyaret ediyor. Ayrıca Ormanya ve SEKA Kamp alanını da gezebilen misafirler, Kocaeli’nin doğasına ve kültürel mekânlarını da yakından görmüş oluyor.

HAVALARIN ISINMASIYLA KATILIMCI SAYISI ARTACAK

2019 yılının ilk 4 ayında 7 binin üzerinde vatandaş gezdirerek beklentilerin üzerine çıkılan projede havaların tam olarak ısınmasıyla birlikte katılımcı sayısının daha da artacağı öngörülüyor. Ramazan dolayısı ile ara verilen programlar bayramdan sonra kaldığı yerden devam edecek.

BAŞVURULAR İNTERNET SİTESİNDE

Kocaeli’nin tarihi, turistlik ve doğal mekânlarını ücretsiz olarak gezmek isteyen vatandaşlar www.gezgorkocaeli.com internet adresini ziyaret ederek katılmak istedikleri kültür turunu seçebiliyorlar. En az 20 kişi olmak ve 18 yaş altında olmak kaydıyla gruplar, gezmek istedikleri turu internet sitesinden seçerek başvuru yapabiliyorlar. Başvurmak isteyen vatandaşlar ayrıca Büyükşehir 153 Çağrı Merkezini de arayabiliyor.

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