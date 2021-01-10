GİRESUN SEKA AKSU KAĞIT FABRİKASI TARİHİ BELGESELİ

Kağıt; kültür, medeniyet, tarih, kitap, gazete, dergi, ilim ve irfandır. Kağıt, kültürün temel taşıdır. Benim, hayatımda ilk gördüğüm büyük fabrika, Giresun Aksu Kağıt Fabrikası'dır. Giresun Aksu Deresi'nin denizle birleştiği yerde, 1970 yılında üretime açılan Giresun Aksu Kağıt Fabrikası'nın büyüklüğü ve bacası Giresun'dan gelip geçerken beni hep etkiledi. Kaderin cilvesi, Kocaeli'de SEKA Kağıt Fabrikası'ndan gazete kağıdı satın alırken özellikle Aksu gazete kağıdı istiyordum.Giresun Aksu Kağıt Fabrikası’nın bulunduğu bölgeyi 15 Mart 2023 günü gezerek belgesel çekme imkanım oldu.

GİRESUN’UN SEKA VEFASIZLIĞI

Acı ama gerçek biz değerlerimize sahip çıkmıyoruz. Değerlerimiz yok olunca da feryat ediyoruz. Giresun doğumlu gazeteci ve belgeselci olarak şahsım başta olmak üzere tüm Giresunlular olarak GİRESUN SEKA AKSU KAĞIT FABRİKASININ ranta kurban gitmesine göz yumduğumuz için suçluyuz. 1000 dönüm alan üzerine kurulan bu fabrikanın yaşatılması İçin özel çalışma yapılabilirdi fabrikanın bir bölümü Karabük Demir Çelik ve diğer fabrikalar gibi kamu özel işbirliği içinde çalıştırılabilirdi. Gerçekten çok yazık Giresun bölgesinde herkesin ekmeğini yediği SEKA arsa arazi ve inşaat rantına kurban gitti.

15 Mart 2023 günü Yıllardan beri gidip görmek istediğim SEKA Aksu kağıt fabrikasının kurulduğu alana bu bölgelerin canlı şahidi. Aksu mahallesinin vefat eden muhtarının oğlu Yusuf beyin rehberliğinde gezdim. Aldığım bilgiler ve gördüklerim karşısında üzülüp kahır oldum gerçekten çok önemli bir değer yok olup gitmiş. Bir zamanlar binden fazla işçinin çalıştığı on binlerce insanın ekmek yediği Aksu kağıt fabrikasından hiç bir iz kalmamış adeta her şey silinip kazınmış SEKA adı sadece SEKA tarafından yapılan camide yaşıyor.

Bir zamanlar Türkiye’nin en kaliteli gazete kağıtlarının üretildiği SEKA kağıt fabrikasından geriye bu gün Giresunspor kulübüne tahsis edilen sinema salonu kalmış keşke spor kulübü yöntemi bu binada SEKA kağıt fabrikası tarihini yansıtan müzesini kursa ve SEKA’ya vefa borcumuzu ödesek.

Giresunluların VEFASIZLIĞI yüzünden fabrika ranta kurban gitmekle kalmamış SEKA kağıt fabrikasının her şeyi kazınmış yok edilmiş fabrika alanına TOKİ binaları yapılmış. SEKA kağıt fabrikasına acını veren Dereli’nin Aksu köyü ve yayla dağlarından doğan Aksu ırmağı Çaykara köprüsü üzerinde canlı yayın yapıp belgesel çekerken aklıma benim belgesel çektiğim gün Urfa ve Adıyaman’da yaşanan sel felaketi aklıma geldi ve hiç bir zaman unutamadığım Dereli ilçesinde yaşanan sel felaketini düşündüm benim SEKA Aksu kağıt fabrikasının canlı şahidi aksu ırmağı Çaykara köprüsü üzerinde belgesel çekerken sizleri daha önce çektiğim Giresu’nda sel felaketi belgeselimiz ile baş başa bırakıyoruz.

Aksu kağıt fabrikası ve diğer SEKA kağıt fabrikaları İle ilgili yıllardan beri devam eden belgesel çekimimiz sürüyor. Başta Kocaeli İzmit SEKA kağıt fabrikaları olmak üzere SEKA Giresun Aksu KAĞIT fabrikası İle ilgili daha önce yazdığım makalelerimden bazılarını sizlerle bir kez daha burada paylaşıyorum.

SEKA AKSU KAĞIT FABRİKASI NASIL YIKILDI

SEKA'nın nasıl yok edildiğini, SEKA'nın üretim yapmak üzere satın alanların, nasıl fabrikaları rant için kapatılıp yıkılıp yok edildiği ile ilgili yıllardan beri araştırma yapıp belgesel çekiyorum. Kuruluş tarihi 1940 yıllara kadar giden Giresun Aksu KAĞIT fabrikası İle ilgili yapılan bir araştırma yazısı SEKA Aksu KAĞIT fabrikasının tarihine ışık tutuyor.

TÜRK SANAYİ TARİHİNDE SEKA KAĞIT FABRİKALARININ YERİ VE ÖNEMİ

Türkiye’nin sanayi tarihinde çok önemli yeri olan SEKA Kağıt Fabrikası'nın nasıl ranta kurban gittiğini, belgesel haline getirmek için Giresun Aksu Irmağı’nın denizle buluştuğu bölgede yaptığım canlı yayınları paylaşıyorum.

GİRESUN SEKA AKSU KAĞIT FABRİKASINDAN GERİYE KALANLAR CANLI YAYINDA

Bir zamanlar Türkiye’nin en önemli kağıt fabrikalarından birisinin bulunduğu Giresun Aksu SEKA kağıt fabrikasının bulunduğu yerden www.devrialem.tv olarak canlı yayın yaparak SEKA ya vefa borcunuzu ödemeye çalıştık.

GİRESUN AKSU KAĞIT FABRİKASINA ADINI VEREN BİR ZAMANLAR FABRİKANIN BULUNDUĞU BÖLGEDEN CANLI YAYIN

Giresun Aksu SEKA Kağıt fabrikasına adını veren Aksu ırmağından www.devrialem.tv canlı yayın yaparak Giresun’a büyük hizmet veren ve özelleştirilerek ranta kurban giden Aksu kağıt fabrikası tarihine ışık tuttuk

Kocaeli SEKA İzmit Kağıt Fabrikası Ve Gazetecilik Hatıralarım

SEKA kağıt fabrikaları 47 yıldan beri gazetecilik ve belgeselcilik mesleğimin birçok bölümünde yer almış, 63 yaşına girmeme rağmen halen gazetecilik yapan, birçok kanalda belgesel programları yayınlayan, gazetecilik birikimini kitap ve tüm arşivlerini Kültür Bakanlığı’na resmen kayıt ettirerek, İlim Kültür Tarih Araştırma Merkezi İKTAV aile vakfı www.iktav.com kütüphanesini kurup gazetecilik arşivimi devlet ve milletimizin hizmetine sunmanın mutluluğunu yaşıyorum. Arşivimizde başta Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com `un 39 yıllık tüm arşivi olmak üzere, binlerce kitap, belge, fotoğraf belgesel arşivinin tarihimizin hafıza senedi olarak geleceğe bıraktığımız en değerli hizmet olduğuna inanıyorum. Zaman hızla geçiyor... Bu gün Seka Kağıt Fabrikası ile ilgili gezetecilik anılarımdan bahsedeceğim

Bir zamanlar Kocaeli’de SEKA Kâğıt Fabrikası vardı. Bu fabrikadan yıllarca gazete kâğıdı alarak, Gebze Gazetesi’ni yayınladık, matbaa işi yapıp, kitap ve dergi bastık. SEKA Kâğıt Fabrikası’ndan satın aldığımız kağıtlarla bastığımız gazeteler www.iktav.com kütüphanemizde ve www.gebzegazetesi.com arşivimizde yer alıyor.Tarihler 1985 yılı, Gebze Gazetesi için SEKA İzmit Kağıt Fabrikası koridorlarında yaptığım koşuşturma, gazete kağıdını alıp matbaya getirirken duyduğum mutluluk... SEKA Fabrikasının çalıştığı güzel günler ve yaşadığımız SEKA'lı günler çok gerilerde kaldı. Fabrikanın tümü ile özelleştirilmesine açıkça karşı çıkıp, SEKA girişinde eylem yapan işçileri ziyaret ederek yaptığım konuşma ve o günlerde yaşadıklarım gözümün önünden film şeridi gibi geçiyor.SEKA ile ilgili başlı başına bir yazı kaleme alacağım.

SEKA Kocaeli̇ İzmit Kağıt Fabrikası tarihi ile ilgili bir araştırma

SEKA Kâğıt Fabrikası ile ilgili Kocaeli bölgesi tarih araştırmacılarından, değerli kültür adamı Yavuz Ulugün tarafından bugün sosyal medyada paylaşılan yazı ve fotoğrafları sizlerin bilgilerine sunuyorum, birlikte okuyalım. SEKA Kâğıt Fabrikası ve kağıtçılık tarihi kültürel açıdan SEKA alanı, Kâğıt Fabrikası’nın Kuruluşu, İzmit’teki sanayi kuruluşlarından ilki olan Kâğıt Fabrikası, Cumhuriyetin ilk dönemlerinde İzmit’in olduğu kadar Türkiye’nin de ekonomik ve sosyal yaşamında büyük önem taşımıştır. Cumhuriyet döneminin bu ilk kâğıt fabrikasının temeli, 14 Ağustos 1934'te atıldı ve Sümerbank Kâğıt Fabrikası 6 Kasım 1936 yılında işletmeye açıldı. Atatürk’ün İzmit Kâğıt Fabrikası’nda üretilen yerli kâğıtta basılan 19 Mayıs 1936 tarihli Ulus Gazetesi’nin bayram ekini incelediğinde söylediği şu söz, İzmit Kâğıt Fabrikası’nın bunca yıllık tarihinin belki de özeti idi: “Medeniyet hamuru...”