Gümüş Fiyatlarını Etkileyen Faktörler

Gümüş, son dönemin popüler yatırım araçlarından biri haline geldi. Yatırımcılar kendi öngörülerini de dikkate alarak yılın çeşitli dönemlerinde rotasını gümüşe çevirebiliyor. Özellikle doğru zamanda gümüşe yatırım yapılması durumunda gayet yüksek getirilerin de elde edilebileceğini belirtmek gerekiyor. Bu nedenle gümüş de tıpkı altın gibi en iyi ve en kazançlı yatırım araçlarından biri olarak düşünülebilir.

Ancak yatırım yapma kararı almadan önce gümüş yorum & verileri incelenmeli ve özellikle gümüşe doğru zamanda yatırım yapmaya da özen gösterilmelidir. Yorumları ve aynı zamanda anlık verileri gözlemlemek için siz de paratic.com’u ziyaret edebilirsiniz. Çok sayıda yatırımcı altın ve gümüş fiyatlarındaki değişimleri bu platform üzerinde takip ediyor.

Veriler ve grafikler yatırımcıların mevcut yatırımlarına yön verebilmeleri için rehber niteliği taşıyor. Aynı zamanda yorumlara göz atarak yatırımlara dair fikirler edinmek de mümkün olabiliyor. Bu konuyu daha sonra detaylıca ele alacağız. Öncesinde bir yatırım aracı olarak gümüşten ve gümüşün fiyatını etkileyen faktörlerden söz edelim.

Yüksek volatilite gösteren emtialardan biri olan gümüş, yatırımcıların da vazgeçilmez enstrümanlarından biri oluyor. Özellikle son zamanlarda gümüşe olan ilginin belirgin bir düzeyde artığını da eklemek gerekir. Bunun nedeni, merkez bankalarının rezervlerinde ikinci para birimi olarak gümüşün de tutulmaya başlanmasıdır. Bu kararla beraber yatırımcılar gümüşü de mercek altına almaya başladı. Elbette altın ve gümüş arasında korelasyonun bir hayli yüksek olduğunu da unutmamak gerekiyor.

Gümüş fiyatlarını nelerin etkilediğini bilmek istiyorsanız altın fiyatlarını etkileyen hususları aklınızdan geçirmeniz de yeterli olur. Zira altın ve gümüş fiyatlarının aynı parametrelerden etkilendiğini rahatlıkla ifade edebiliriz. Öncelikle jeopolitik riskler, gümüş fiyatları üzerinde sanılandan daha fazla belirleyici olabilen bir husustur. Faiz oranlarının etkisi ise en az jeopolitik riskler kadar önem taşıyor. Eğer gümüş fiyatlarında ani dalgalanmalar olduğunu görüyorsanız nedeni çok büyük bir olasılıkla faiz oranlarındaki değişimlerdir.

Enflasyon da yüksek oranda gümüş fiyatlarını etkileyen bir diğer unsur olarak karşımıza çıkıyor. Enflasyon oranları yükseldikçe gümüş fiyatlarına dair grafiklerde de ani değişimler meydana gelir. Dolayısıyla gümüşe yatırım yapacak olanların enflasyon oranlarını titizlikle incelemesi ve doğru tahminlerde bulunması büyük önem taşır.

Enflasyon oranları kadar etkili olan ve gümüş fiyatlarında değişimler olmasını beraberinde getiren bir diğer unsur da merkez bankalarının açıklamalarıdır. Merkez bankası açıklamaları fiyatları bir hayli tetikleyebiliyor. Ancak bu tetiklemeyi sadece yükseliş olarak algılamamak gerekir. Yapılan bir açıklama fiyatların düşmesini de beraberinde getirebilir.

Gümüşün sanayi sektöründe yüksek talep gören bir materyal olduğunu göz önünde bulundurmalısınız. Global ekonomideki değişimler gümüş fiyatlarını da doğrudan etkileyen hususlar olarak karşımıza çıkıyor. Bu arada gümüş ile dolar arasında da ters korelasyon olduğunu eklemek gerekir. Doların hareketleri, gümüş fiyatlarını etkileyen unsurlar listesinde yer alır. Eğer dolar değer kazanırsa gümüşün fiyatında bir düşüş meydana gelir. Doların değer kaybetmesi durumunda da gümüş fiyatlarında yükseliş görebilirsiniz. Yatırım yapacak olanların ters korelasyon konusunda dikkatli olması ve tahminlerini de bu yönde revize etmesi önemlidir.

Gümüş Yatırımı Nasıl Yapılır?

Eğer gümüşe yatırım yapmak isterseniz bir yatırım hesabınızın olması gerektiğini unutmayın. Aracı kurumlardan bir hesap açmalı ve sonrasında yatırım yapmalısınız. Ancak piyasaların işleyiş şekli hakkında hiçbir fikriniz yoksa öncelikle detaylı bir araştırma yapmanızı öneririz. Direkt olarak yüksek meblağlarda yatırım yapmak, yatırıma yeni başlama hamleleri arasında en hatalı olanıdır. Deneyim ve bilgi büyük önem taşıyor.

Bu nedenle öncelikle gümüş fiyatlarında ne yönde değişimler olduğunu bir süre gözlemlemenizde fayda var. Aynı zamanda deneyimli yatırımcıların görüşlerini okumanız da önemli fikirler edinmenizi sağlayacaktır. Bir demo hesap açarak sanal para ile yatırım yapabilir, deneyim kazanabilirsiniz.

Hepsinden önemlisi piyasa takibi yapmayı öğrenmeniz gerekiyor. Piyasa takibini en konforlu şekilde yapmanın yollarından biri de Paratic Piyasa sayfasını ziyaret etmeniz olacak. Canlı olarak anlık verilerin rahatlıkla takip edilebildiği sayfada sadece gümüşün değil altının, Euro ve doların değişimlerini de izleyebilirsiniz. Borsa piyasalarını anlık verilerle mercek altına almak isteyenler soluğu Piyasalar sayfasında alıyor. Üstelik bu takibi yapabilmek için herhangi bir ödeme yapmanız ya da üyelik işlemleri gerçekleştirmeniz de gerekmez. Sadece tıklayın ve ilginizi çeken yatırım aracının fiyat değişimlerini, bu konuda yapılan yorumları takip etmeye başlayın!