banner462
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Günübirlik evler faaliyetten men edildi

Gebze Belediye Başkanlığı Zabıta Müdürlüğü ekipleri ile Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri İlçe sınırları içerisinde günübirlik evlere yönelik mücadele başlattı.

Günübirlik evler faaliyetten men edildi

11 Şubat 2020 Salı 10:37

Otel ve pansiyona göre daha ekonomik olan ve birkaç günlüğüne de olsa kullanılabilen evlerin sayısının son yıllarda artması üzerine denetimler giderek arttırıldı.

Gebze Belediyesindens yapılan açıklamada, "İlçe genelinde bu evlerin ruhsatsız olarak kontrolsüz artması ciddi bir sorun haline gelmiş bu evlerin hangi amaçla ve kimler tarafından kullanıldığının tespit edilememesi ve güvenlik sorunlarına yol açması nedeniyle Emniyet Genel Müdürlüğüne gelen şikayetler üzerine gayri resmi otelcilik hizmeti verilmesinin önüne geçmek ve vergi kaybını önlemek adına Zabıta Müdürlüğü ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince müşterek yapılan çalışmada 5 adet günübirlik ev mühürlenerek faaliyetten men edilmiştir.
Gebze Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ve Gebze İlçe Emniyet Müdürlüğünün bu tür ruhsatsız faaliyet gösteren yerlere yönelik denetimleri devam ediyor. Vatandaşların şikayet, görüş ve öneriler için 0262 642 58 00, Alo 155 Polis ve Alo Zabıta 153 nolu hattına ulaşmaları önemle rica olunur." ifadelerine yer verildi

Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
GebzeGünü Birlik EvZabıta
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
GÜDEF’in gündemi; İl olmak! GÜDEF’in gündemi; İl olmak!
TÜBİTAK’ta inceleme! TÜBİTAK’ta inceleme!
Ormanya yabancı karavancıların rotasına girdi Ormanya yabancı karavancıların rotasına girdi
Hasarlı binalar TBMM gündeminde Hasarlı binalar TBMM gündeminde
Türk ekibi Antarktika yolculuğuna başlayacak Türk ekibi Antarktika yolculuğuna başlayacak
“Hepimizin acısı ortak, yüreği tektir” “Hepimizin acısı ortak, yüreği tektir”
Yukarı Çık

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner377

banner149

banner378

GÜDEF’in gündemi; İl olmak!
Kocaeli Gümüşhane Dernekler Federasyonu (GÜDEF) yönetimi, Gebze Çözüm Koleji’nde gerçekleştirdiği...

Haberi Oku