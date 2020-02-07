Hasarlı binalar TBMM gündeminde

Yaşanan son Elazığ depremi ülkemizde deprem ile ilgili hazırlıkların tekrar sorgulanmasına yol açtı. İYİ Parti Grup Başkan Vekili Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan, seçim bölgesi Kocaeli’nde 1999 Marmara Depremi’nin ardından ağır hasarlı olduğu tespit edilen, ancak hala yıkılmayan binaları TBMM gündemine taşıdı.

Türkkan, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum’un yanıtlaması isteği ile TBMM Başkanlığı’na soru önergesi verdi.

Önergesinde; 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi’nde Kocaeli’nde çok sayıda binanın hasar aldığını; ağır hasar statüsünde olan ve yıkılmayı bekleyen İzmit’te 19, Başiskele’de 3, Körfez’de 3, Derince’de 3, Karamürsel’de 1 olmak üzere toplam 29 bina bulunduğunu ifade eden Türkkan, büyük tehlike yaratan bu binalar ile ilgili hala bir adım atılmadığına vurgu yaptı. Türkkan, Kocaeli’ndeki orta hasarlı bina sayısının da 1.250 olduğunu belirtti.

AYNI ACILARIN TEKRAR YAŞANMAMASI İÇİN BAKANLIK TEDBİR ALDI MI?

İYİ Parti Grup Başkan Vekili, 2012 yılında çıkan kanun çerçevesinde kentsel dönüşüm için 5.000 bina hakkında başvuru yapılmasına rağmen bu binalardan 4.500 tanesinin yıkıldığını ancak 500 tanesinin yıkılmadığını da söyledi.

İşte Türkkan’ın soruları;

“1-1999 Marmara Depremi’nin ardından Kocaeli’nde ağır hasarlı olduğu tespit edilen 29 bina ile ilgili neden hala bir adım atılmamıştır?

2-İlgili Belediyelerin yazıları ve çeşitli mahkeme kararları olmasına rağmen bu binalar için neden bu yazılara ve mahkeme kararlarına uyulmamıştır?

3-Büyük tehlike yaratan bu binalar ne zaman yıkılacaktır? Bakanlığınız programı dahilinde bu binaların yıkılmasına dair bir çalışma var mıdır?

4-Kocaeli’ndeki 1.250 adet orta hasarlı binanın güçlendirilmesi neden yasal süreler içerisinde yapılmamıştır? Bu binalar ile ilgili nasıl bir yol izlenecektir?

5-2012 yılında çıkan kanun çerçevesinde kentsel dönüşüm için başvurusu yapılan 5.000 binadan 4.500’ü yıkılmasına rağmen 500 bina neden hala yıkılmamıştır? Bu binalar ne zaman yıkılacaktır? 5.000 binanın kentsel dönüşümü ne zaman tamamlanacaktır?

6-Olası bir depremde ağır hasarlı ve orta hasarlı binaların yıkılma tehlikesine karşı aynı acıların tekrar yaşanmaması için Bakanlığınızın aldığı bir tedbir bulunmakta mıdır? Bu tedbirler nelerdir?”