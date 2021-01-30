İslam Coğrafyası Zalim ve İşgalci Trump'ı Unutmamalı

Sosyal medya bize birçok şeyi hatırlatıyor. Biz unutsakta o unutmuyor. Bugün, ABD ve İsrail'in Kudüs üzerindeki oyunları ile ilgili bir yıl önce yaptığım paylaşımı bana hatırlattı.

ABD'de yapılan seçimler, kongre baskını, Trump'ın delilikleri, ABD'de yaşan eylem ve gösteriler halen hafızamızda.

Gerçekten dünyayi Allah korumuş... Kafası bozulup, nükler bombaların düğmesine de bu deli adam basabilir, dünya insanlığını felakete sürüklerdi.

ABD'de yaşanan durum halen tartışılırken, Trump'ın İslam coğrafyasında yaptıkları hiç konuşulmadı. Keşke, Kudüs ve tüm İslam coğrafyasında yaşananlar, geniş bir rapor halinde yayınlanıp, geleceğe bilgi ve belge olarak bırakılsaydı.

Trump'ın döneminde dünyada ve İslam coğrafyasında yaşanan kan, gözyaşı ve işgal hiç unutulmamalı.

Bir yıl önce Gebze Gazetesi ve Gazete Gebze'de, Kudüs’ün İsrail’in başkenti olarak ilan edilmesinin yolunu açmak için imzaların ABD ve İsrail liderleri tarafından nasıl atıldığı ile ilgili yazdığım makaleyi bir kez daha sizlerle bugün paylaşmak istedim.

Bir yıl önce kaleme aldığım yazıyı bir kez daha birlikte okuyalım.

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Kudüs Düşerse Anadolu İşgal Edilir

Siyonistlerin Büyük İsrail Devleti Planını Unutmayalım...

Birinci Dünya Harbi, Osmanlı'yı yıkıp İsrail Devleti'nin önünü açmak için çıkartıldı. Milyonlarca insan öldü.

İkinci Dünya Harbi Avrupa’da yaşayan Yahudilerin İsrail’e göç ettirilip, İsrail devletinin kurulması için çıkartıldı.

İkinci Dünya Harbi’nden hemen sonra 1948 de İsrail Devleti’nin kurulması tesadüf değildir.

Irak, Suriye ve Mısır’da yaşanan iç savaş, Kasım Süleymani’nin öldürülmesi, Suudi Arabistan ve Körfez ülkelerine diz çöktürülmesi, kan, gözyaşı ve işgallerin temelinde Amerika ve İsrail'in Ortadoğu planı ile Kudüs’ün işgal edilip İsrail’e başkent yapılması yatıyor.

Amerika ve İsrail devlet başkanlarının dün gece açıkladığı sözde Ortadoğu Planı, insanlık tarihine kara bir leke olarak geçecektir.

Avrupa ve Rusya içinde kutsal olan Kudüs için bu ülkelerden tepki gelmemesi düşündürücü. Türkiye bu oyunu bozuyor ve bozmak zorunda. Türkiye var oldukça, Kudüs işgal edilemeyecek. Kudüs düşerse, Türkiye düşer...

Siyonistlerin plan ve hedefi

Nil’den Fırat Irmağı’na büyük İsrail Devleti’ni kurmak, Türkiye’deki gizli Yahudi ve Siyonist lobilerinin çalışmaları takip edilmeli. Çukurova ve Urfa bölgesinden toprak satın alan şirketler, mercek altına alınmalı.

Birlik ve beraberliğimize yönelik sinsi çalışmalar yakından takip edilmeli. Unutmayalım, başka Türkiye yok. Bizim, bizden başka dostumuz da yok. Türkiye’yi savunmak, Kudüs’ten başlar.

Kudüs ve Mescidi Aksa ile ilgili daha önce www.gebzegazetesi.com da yayınlanan makalelerimi sizlerle paylaşıyorum.

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=2106&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/m/?id=1944&t=makale

http://www.gebzegazetesi.com/dunya/kudus-duserse-anadolu-isgal-edilir-h30746.html

Türkiye’den Amerika’ya Sert Tepki

Dışişleri Bakanlığı 'İsrail'in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz" dedi.

Dışişleri Bakanlığı'nın açıklaması şu şekilde:

"ABD’nin sözde barış planı ölü doğmuştur. Bu plan, iki devletli çözümü öldürmeyi ve Filistin topraklarını gaspetmeyi hedefleyen bir ilhak planıdır. Filistin halkı ve toprakları parayla satın alınamaz.

Kudüs kırmızı çizgimizdir. İsrail’in işgal ve zulmünü meşrulaştırmaya yönelik adımlara izin vermeyeceğiz. Kardeş Filistin halkının daima yanında olacağız. Filistin topraklarında bağımsız Filistin için çalışmaya devam edeceğiz.

Filistin’in kabul etmeyeceği hiçbir planı desteklemeyeceğiz. İşgal politikalarına son vermeden Ortadoğu’ya barış gelemez."

Cumhurbaşkanı Erdoğan dan Kudüs açıklaması

"Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez"

SORU: Beyaz Saray’ın “yüzyılın anlaşması” olarak nitelendirildiği barış planı, -biz uçaktayken- Trump tarafından duyuruldu. Bu bağlamda Ankara’nın plana yaklaşımı nedir?

Biz buraya girerken açıklama devam ediyordu. Önceki akşamki konuşmada Sayın Trump’a, “Bu metni bize gönderirseniz, içeriğinde ne var görürüz, ona göre de atmamız gereken adımları veya tavrı belirleriz” dedik. Zaten önümüzdeki hafta içerisinde de Cidde’de İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları Toplantısı olacak. O toplantıya Dışişleri Bakanımız da katılacaklar.

Bizim bu konudaki tavrımız belli. Kudüs Müslümanların kutsalıdır. Kudüs’ün İsrail’e verilme planı asla kabul edilemez. Açıklanan plan, barışa ve çözüme hizmet etmeyecektir. Bu plan Filistin ve Kudüs için yeni oldubittiler oluşturma gayretidir. Bu, Filistinlilerin haklarını yok sayma ve İsrail’in işgalini meşrulaştırma planıdır. Hangi girişim olursa olsun, bazı Arap ülkeleri sırtını dönse de biz Filistin’in ve Kudüs-ü Şerif’in hukukunu korumak için uluslararası kurumları harekete geçirmeye ve dünyaya bu meseleyi anlatmaya devam edeceğiz.

"İsrail medyasına göre hareket belirleyeceksek vay halimize"

SORU: Özellikle İsrail medyasında ki Netanyahu’ya yakın aşırı sağ medyada Türkiye’nin güvenlik bürokrasisini hedef alan yayınlar var. Bugünlerde de bir tane yayınlandı. Kasım Süleymani’nin ardından MİT Başkanı Hakan Fidan hedef gösteriliyor. Ne söylersiniz?

''Eğer biz İsrail medyasına göre hareket belirleyeceksek vay halimize. İsrail medyası da istihbarat başkanımız için -imalı vurgu ile- böyle güzel şeyler yazıyorsa doğru istikametteyiz.'' dedi.