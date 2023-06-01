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İSU, SU FİYATLARINDA KADEME UYGULAMASINI KİŞİ SAYISINA GÖRE UYGULAYACAK

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi İSU Genel Müdürlüğü, il genelinde gerçekleştirdiği altyapı yatırımları ile birlikte birçok yenilikçi projeyi de hayata geçiriyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tahir Büyükakın’ın öncülüğünde sosyal belediyecilik anlayışıyla hizmet veren İSU Genel Müdürlüğü, abonelerine yönelik hanede ikamet eden kişi sayısına göre kademeli fiyat uygulamasına geçti. Böylece hanede 5 kişi ve üzeri yaşayan su tüketimi yüksek olan aboneler, yeni belirlenen kademelerle suya daha uygun fiyatla ulaşabilecek.

İSU, SU FİYATLARINDA KADEME UYGULAMASINI KİŞİ SAYISINA GÖRE UYGULAYACAK

01 Haziran 2023 Perşembe 07:27

10 METREKÜP ÜZERİ 2. KADEME FİYAT UYGULAMASI DEĞİŞTİ

Kocaeli’de 910 bin abone ile 2 milyonu aşkın nüfusa sağlıklı ve kaliteli içme suyu ve atık su hizmeti veren İSU Genel Müdürlüğü, abonelere yönelik sosyal destek projeleri ile katkı sağlamaya devam ediyor. “İSU Genel Müdürlüğü 2023 Yılı Birinci Olağan Genel Kurulu” nda alınan karar ile birlikte abonelere yönelik uygulanan 10 metreküp üzeri 2. kademe fiyat uygulaması, hanede yaşayan kişi sayısına göre değişti.


HANEDEKİ KİŞİ SAYISINA GÖRE KADEME BELİRLENECEK

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın, daha önce kişi sayısı kalabalık ve su tüketimi yüksek olan hanelerde kademe uygulamasının güncellenmesi için talimat vermişti. Yapılan çalışma ile birlikte Kocaeli genelinde abonelere uygulanan standart 10 metreküp üzerine 2. kademe fiyat uygulaması artık hanede yaşayan kişi sayısına göre belirlenecek. Çalışma ile birlikte hanede yaşayan kişi sayısı 4 olanlar 10 metreküp, 5 kişi olanlar 12 metreküp, 6 kişi yaşayanlar 14 metreküp, hanede 7 kişi ve üzeri yaşayan aboneler ise 15 metreküp kullanımdan sonra 2. kademe fiyat uygulamasına tabi olacak. Böylece su tüketimi yüksek olan kalabalık nüfuslu haneler, yeni belirlenen kademeler ile 1.kademe tarife türünden fiyatlandırılacak.


İSU İLÇE ŞUBE MÜDÜRLÜKLERİNE BAŞVURU YAPILACAK

Alınan kararda hanede yaşayan kişi sayısı 5 ve üzeri olması halinde aboneler, yeni kademe uygulamasından yararlanmak için ilçe şube müdürlüklerine yazılı talepte bulunacak. Abonelerin; İSU İlçe Şube Müdürlüklerine, e-Devlet veya İlçe Nüfus Müdürlükleri üzerinden aldıkları “Yerleşim Yerinde İkamet Edenler” belgesi ve dilekçe ile başvurmaları gerekiyor.


2 YIL SÜRE İLE BELGELER YENİLENECEK

Güncellenen yeni kademe uygulaması bir abonelik için geçerli olacak. Uygulanacak olan yeni kademe fiyatlandırma sistemine göre aboneler, her dönem bitiminde (2 Yıl) belirtilen belgeleri yenileyerek kademe indirimi uygulamasına devam edecek.

       


      Müşteri Hizmetleri ve Kurumsal İletişim Dairesi Başkanlığı

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