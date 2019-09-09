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Kahraman ailesine taziye ziyareti

Geçtiğimiz hafta anneleri Emine Kahraman’ı son yolculuğuna uğurlayan Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman'a ve Yunus Kahraman’a taziye ziyaretinde bulunanlar başsağlığı dileklerini iletti.

Kahraman ailesine taziye ziyareti

09 Eylül 2019 Pazartesi 15:01

97 yaşında hayata gözlerini kapatarak Kahraman ailesine büyük üzüntü yaşatan Emine Kahraman’ın ardından Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman ve İmtiyaz Sahibi Yunus Kahraman’a taziye ziyaretleri sürüyor. Gazetemizi ziyaret ederek Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman ve Yunus Kahraman ile görüşen heyetler başsağlığı dileklerini ileterek Kahraman ailesinin acısını paylaştı.

ACIMIZI PAYLAŞTILAR

Gazetemizi ziyaret edenler arasında TÜBİTAK Sosyal Hizmetler Müdürü Halim Turgut, Gebze Belediyesi Meclis Üyesi Harun Penbegüllü, İYİ Parti Çayırova İlçe Yöneticisi Şakir Şükrü Erdöl, Tarihçi ve dağcı Rıdvan Şükür, Tarihçi Recep Kankal, Merhum Gebze Belediye Başkanı Ahmet Penbegüllü’nün abisi Mehmet Penbegüllü,  Avukat Ahmet Penbegüllü, Gebze Trabzonlular eski Dernek Başkanı Celalettin Kurt,  Murat Aykan, Sürmeneli Mutfak Sahibi Tolga Erdem, TRT Gebze Muhabiri Ümit Ülker, Hacı Kandaz, Bahri Kandaz, Cengiz Kandaz, İyi Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Seda Yalçınkaya, Haşnet Dilaver, Tuncay Dilaver, Marmara araştırma merkezi danışmanı Hayrettin Altunkaya, Arapçeşme Mahallesi Muhtarı Remzi Kandaz, Takı Kuyumculuk sahibi Semih Özbay, Ercan Özbay, Çayırova Eski Belediye Başkanı Ziyaettin Akbaş, AK Parti eski il başkanı Mahmut Civelek, AK Parti eski il yöneticisi Mehmet İpşiroğlu, Fırtına TS Gebze Başkanı Gökhan Altıntaş yer aldı.

MAHALLE MUHTARLARI ZİYARETE GELDİ

Gazetemizi ziyaret eden Barış Mahallesi Muhtarı Erol Yıldız, Mimar Sinan Mahallesi Muhtarı Necati Kütük, Yavuz Selim Mahallesi Muhtarı Şükriye Kavran, Adem Yavuz Mahalle Muhtarı Ekrem Usanmaz, Cumhuriyet Mahallesi Muhtarı Sedat Kıldacı, Ulus Mahallesi Muhtarı Hüseyin Akın, Hürriyet Mahallesi Muhtarı Ahmet Aslan, Yavuz Selim İlkokulu Müdürü Volkan Temel ve Yavuz Selim İlkokulu Aile Birliği Dernek Başkanı Kahraman ailesine başsağlığı dileyerek acısını paylaştı.






















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