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Kampçıların Gözde Mekanı Ormanya

Turizm ve Doğal Yaşam Alanları Şube Müdürlüğüne bağlı Ormanya Doğal Yaşan Parkı’nda bulunan Karavan ve Çadır Kamp Alanı, ailelerin ilgi odağı oluyor.

Kampçıların Gözde Mekanı Ormanya

24 Haziran 2019 Pazartesi 10:09

Ormanya Doğal Yaşam Parkı’nda bulunan Karavan ve Çadır kamp alanı doğaseverlere güvenli kamp imkanı sağlıyor. 24 saat güvenlik kontrolü sağlanan alanda wc, su, elektrik, karavanlara özel şarj istasyonu gibi temel hizmetler de sağlanıyor.

İRLANDA, ALMANYA VE İNGİLTERE’DEN ORMANYA’YA ZİYARET

Tatillerine Türkiye turu ile devam eden uluslararası kampçıların duraklarından biri de Ormanya Doğal Yaşam Parkı oldu. Karavan ve Çadır Kamp Alanı’nda konaklayan turistler “Bu alan eşsiz bir alan. Özellikle çocuklar için harika bir alan, hatta bizim gibi büyük çocuklar için de, bayıldık” dedi.

“TÜRKLERİN KÜLTÜRLERİNE BAĞLILIĞI BİZİ ÇOK ETKİLEDİ”

Türkiye’nin en çok ziyaret edilen Ormanya Doğal Yaşam Parkı, küçük bir turla turist kampçılara gezdirildi. Mesire alanındaki piknik yapan ziyaretçileri gördüklerinde, İngiliz ziyaretçi Anne “Türkiye’de piknik yapmak çok değerli bir aktivite, bu aktivite için hazırlanan özel alanların olması çok güzel.” Dedi ve Türkiye turumuzun birçok yerinde piknik yapan insanlara rastladık. Misafirperverliğinizin yanı sıra bu kültürü de herkesin benimsemiş olması inanılmaz” diyerek sözlerini bitirdi.

ALMAN TURİSTLERDEN ORMAN EVLERİNE YOĞUN İLGİ

Gezinin bir sonraki durağı olan OrmanKöy’de turistlerin oldukça ilgisini çekti. Çocukları ile birlikte Türkiye turuna çıkan Alman çift bol bol hatıra fotoğrafı çekerek “Hobbit evlerini görmek için Yeni Zellanda’ya gitmeye gerek kalmadı, hiç böyle bir şey beklemiyorduk bizim için, özellikle çocuklarımız için inanılmaz bir deneyim oldu” diyerek gezilerine devam ettiler.

“ORMANYA’DAKİ YABAN HAYATININ EŞİ BENZERİ YOK”

Gezilerine Vahşi Yaşam Alanı ve Çocuk Hayvanat Bahçesi sırasıyla devam eden kampçılar, alanda gördükleri Kızıl geyik, Ala geyik, Ceylan, Karaca gibi türler karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. “Yaban hayvanları için bir alanınız var bunun değeri çok büyük. Türkiye gezimizde başka bir yerde rastlamadık bu duruma, bayıldık” diyerek düşüncelerini dile getirdi. Sonrasında hayvanat bahçesindeki gezilerine devam eden kampçılar, Lemur besleyerek yeni bir deneyim yaşadı. Son olarak kanguruları görmek isteyen çocuklar için kısa bir kanguru ziyareti gerçekleştirildi.

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