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Kendisinden haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

Kocaeli'de tek başına yaşayan ve kendisinden haber alınamayan 55 yaşındaki adam evinde ölü bulundu.

Kendisinden haber alınamıyordu, evinde ölü bulundu

30 Ocak 2023 Pazartesi 22:40

  Edinilen bilgiye göre, Kocaeli’nin İzmit ilçesi Yahyakaptan Mahallesi Tanyeli Sokak'ta bulunan dairedeki evinde tek başına yaşayan Samet Ertuğ’dan (55), akrabaları haber alamadı. Defalarca Ertuğ’u arayan ve kapısını çalan akrabaları en sonunda çareyi çilingir çağırmakta buldu. Çilingirin kapıyı açmasıyla eve giren akrabaları, Ertuğ’u yerde hareketsizce yatarken buldu. Durumun 112 Acil Çağrı Merkezine bildirilmesiyle olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, yaptıkları kontrollerde Samet Ertuğ’un hayatını kaybettiğini belirledi. Ertuğ’un cansız bedeni ölüm nedeninin belirlenmesi için morga kaldırılırken, polis olay ile alakalı inceleme başlattı. 
 


İHA
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