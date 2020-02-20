KİD, yeni yönetimini seçti!

Genel kurul toplantısında Sceince of İmpact Kurucusu Şule Yücebıyık yeniden KİD Yönetim Kurulu Başkanı oldu. Yücebıyık’ın yardımcılıklarına SOCAR Türkiye Dış İlişkiler Başkanı Murat LeCompte ve OPET Kurumsal İletişim Müdürü Ayşenur Aydın seçildi.

Genel kurulda yapılan tüzük değişikliğiyle KİD’e iktisadi işletme kurma, temsilcilik ve şube açma, çalışma komitelerine resmiyet kazandırma hakkı verildi.

YÜCEBIYIK : ÜYE SAYIMIZ YÜZDE 110 ARTTI

Derneğin altıncı dönem başkanlığını üstlenecek olan Yücebıyık genel kurulda yaptığı konuşmada, “Derneğimizin başkanlığını bir kez daha mesleğimizi ustalık seviyesinde temsil eden çok değerli meslektaşlarımdan oluşan bir yönetim ekibiyle birlikte üstlenmekten onur duyuyorum. Geçtiğimiz iki yılda derneğimizin üye sayısı yüzde 110 oranında artarken, yaptığımız 55’e yakın etkinlik, üniversite buluşmaları ve KİD Akademi Programları ile çok çeşitli kitlelere ulaştık. Birbirimizden öğrendiğimiz meet up’lar, sosyal etkinliklerimiz ve komite çalışmalarımızda birlikte çalışmanın ve aynı dili konuşmanın keyfini yaşadık. KİD, 700’ü aşkın aktif üyesiyle Türkiye iş dünyasının en dinamik ve etkili meslek organizasyonlarından biri haline geldi” dedi.

YÖNETİM KURULU ASİL LİSTE:

Şule Yücebıyık: Başkan (Science of Impact Kurucusu)

Murat LeCompte : Başkan Yard. (SOCAR Türkiye - Dış İlişkiler Başkanı)

Ayşenur Aydın: Başkan Yard. (OPET Petrolcülük - Kurumsal İletişim Müdürü)

Cem Tanır : Sayman (Boyner Grup - Kurumsal İletişim Direktörü)

Başak Solmaz : Üye (TUSIAD - Kurumsal İletişim Direktörü)

Gonca Sofuoğlu Temiz : Üye (Ford Otosan - Kurumsal İletişim Müdürü)

Aslı Alemdaroğlu : Üye (Zorlu Holding – Kurumsal İletişim Genel Müdürü)

YÖNETİM KURULU YEDEK LİSTE:

Oğuzcan Bülbül : Üye (Abdi İbrahim - Kamu İlişkileri ve Kurumsal İletişim Direktörü) Arzu Deniz Aksoy : Üye (Stratejik Danışman)

Didem Şinik : Üye (Pepsico Kurumsal İletişim Kıdemli Müdürü)

Gizem Keçeci : Üye (Siemens Türkiye İletişim Direktörü)

Murat Göllü : Üye (Akbank Kurumsal İletişim Bölüm Başkanı)