Kocaeli İl Emniyet Müdürü değişti !

Emniyet Müdürleri Atama Kararnamesi, Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararname ile boşta bulunan 4 Emniyet Genel Müdür Yardımcılığı görevine atama yapılırken, 49 ilin Emniyet Müdürü değişti. Bu illerden 14'ünün Emniyet Müdürü, polis başmüfettişliğine getirildi.

ŞANLIURFA'DAN KOCAELİ'YE

Kocaeli İl Emniyet Müdürü Necati Denizci, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ne atandı. Denizci'den boşalan Kocaeli İl Emniyet Müdürlüğü görevine ise Şanlıurfa İl Emniyet Müdürü Veysel Tipioğlu atandı.

KOCAELİ'NİN YENİ İL EMNİYET MÜDÜRÜ VEYSEL TİPİOĞLU KİMDİR?

Veysel Tipioğlu 1966 yılında Kars’ta doğdu. İlkokulu Merkez Yalınkaya Köyü İlkokulunda, ortaokulu Şehit Albay İbrahim Karaoğlanoğlu Ortaokulunda, Lise öğrenimine de aynı ilde Ticaret Lisesi’nde eğitimini tamamladıktan sonra 1989 yılında Polis Akademisi’nden mezun oldu. 1989 Yılında ilk görev yeri olan Bolu İlinde Komiser Yardımcısı olarak görevine başladı. 1993 yılında şark görevini yapmak üzere Erzurum İline atandı. Burada çeşitli birimlerde görev yaptıktan sonra 2003 yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğü’ne atandı. 2003-2004 tarihleri arasında Tuzla İlçe Emniyet Müdürü, 2003-2004 tarihleri arasında Tuzla İlçe Emniyet müdürü 2004-2006 tarihleri arasında Ümraniye İlçe Emniyet Müdürü, 2006-2009 tarihleri arasında Kadıköy İlçe Emniyet Müdürü olarak görev yaptıktan sonra 2009 yılında terfi ederek; İstanbul İl Emniyet Müdür Yardımcısı olarak görevine devam etti. 2013 yılında 1. Sınıf Emniyet Müdürü rütbesine terfi ederek Polis Başmüfettişi olan Veysel Tipioğlu 2014 yılında Muğla’ya İl Emniyet Müdürü olarak atandı. Evli ve iki çocuk babasıdır. Muğla İl Emniyet Müdürlüğü görevinden istifa eden Veysel Tipioğlu, 7 Haziran 2015 milletvekili genel seçimlerinde Ak Parti Kars Milletvekili aday adayı oldu. Son olarak 2016 yılında Şanlıurfa'ya İl Emniyet Müdürü olarak atandı.