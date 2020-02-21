Kocaeli Milletvekili Cemil Yaman’dan KTO’ya ziyaret

YAMAN ‘’KTO KENTİN EN ÖNEMLİ DİNAMİKLERİNDENDİR’’
Adalet ve Kalkınma Partisi Kocaeli milletvekili Cemil Yaman ziyarette yaptığı açıklamada ‘’Körfez Ticaret Odası gerek ilçenin gerekse de ilin en önemli dinamikleri arasında yer almakta ve çok önemli çalışmalara imza atmakta başta Körfez Ticaret Odası Başkanı Recep Öztürk olmak üzere tüm yönetim kurulunu tebrik ediyorum’’ dedi. Körfez Ticaret Odası Yönetim Kurulu Başkanı Öztürk ise Cemil Yaman ve ilçe teşkilatına yaptıkları ziyaret için teşekkür etti.