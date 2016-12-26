Kocaeli'den Haleplilere Un ve Su Yardımı

Kocaeli İnsani Yardım Derneği (KİYAD) tarafından temin edilen 2 tır yardım malzemesi, Halep'ten tahliye edilen siviller için gönderildi.

Derince'de, yardım malzemelerini taşıyan tırların uğurlanması amacıyla düzenlenen program, Kur'an-ı Kerim okunmasıyla başladı.

Derince Belediye Başkanı Ali Haydar Bulut, yaptığı konuşmada, gayret gösterip bu tırları doldurabilmenin, yardım malzemelerini hedeflerine ulaştırmanın zor iş olduğunu söyledi.

Bulut, Türkiye'nin birlik, beraberlik ve kardeşlik içerisinde ilerlemesi, büyümesi gerektiğini dile getirerek, "Türkiye daha güçlü olmalı ki tüm mazlumlara yardım edebilsin. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, 'Dünya beşten büyüktür' diyor. Güçlü bir Türkiye'nin neler yapabileceğini artık millet olarak görüyor ve yaşıyoruz. Halep'te yaşanan zulümlere şahitlik ettik. Devletimizin gayretiyle zulüm altında olan kardeşlerimizin oradan çıkarılmasını sağladık. Ülkemiz ne kadar güçlü olursa dünyadaki mazlumlara yardım elini o kadar fazla uzatacaktır." şeklinde konuştu.

KİYAD Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Kanca da Türk vatandaşlarının, Halep'e yardım konusunda duyarlı olduğunu ve sıkıntı içerisindeki milletlere her zaman yardıma koştuğunu söyledi.

Yapılan duanın ardından un ve su yüklü 2 tır, bölgeye yola çıktı.