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KUAP’ta son aşamaya gelindi

“Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi” (KUAP) çalışmasında sona gelindi

KUAP'ta son aşamaya gelindi

09 Aralık 2022 Cuma 11:45


Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’nin ulaşım yatırımları, lojistik merkezler, ulaşım modlarının entegrasyonu, lojistikte maliyetlerin düşürülmesi, yeşil enerji ve emisyon azaltımı konularının ele alındığı “Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi” (KUAP) çalışması son aşamaya geldi. Bu kapsamda Kocaeli’nin 2053 vizyonuna yönelik ulaşım yatırımları için Büyükşehir Belediyesi tarafından bilgilendirme toplantısı yapıldı. Proje kapsamında Kocaeli’nin tüm ulaşım modları değerlendirilerek, 2053 vizyonuna yönelik projeksiyonlar güncellendi. Kentin ulaşım yatırımları adına birçok değerlendirmelerin yer aldığı proje için Genel Sekreter Yardımcısı Gökmen Mengüç başkanlığında bilgilendirme toplantısı yapıldı.


AYGM ONAY SÜRECİ

5 Ocak’ta çalışmaları başlatılan “Kocaeli Sürdürülebilir Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planının Güncellenmesi” işinde sona gelinirken, toplantıda tüm ulaşım modları değerlendirildi. Çalışmanın 30 Aralık 2022 tarihinde bitirilmesi planlanıyor. KUAP kapsamında Ulaşım Ana Planı ve Lojistik Ana Planı model verileri imar planlarına uygun şekilde ve sahadan elde edilen veriler ışığında güncellenerek ulaşım modlarının modelde test edilmesi ile final raporları oluşturuluyor.  Sürdürülebilir Ulaşım Yatırımlarının 2053 Vizyonu için Kocaeli’nin önemli bir bilgi kaynağı olacak şekilde hazırlanan raporların son teslimleri idareye gönderildikten sonra AYGM Onay Sürecinin Takibi ve Gerekli Revizyonların hazırlanması çalışması başlayacak. T.C. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı’na bağlı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü onayının takibi yüklenici tarafından gerçekleştirilecek.

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