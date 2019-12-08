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Küresel Gazeteciler Konseyi Kuruldu

Küresel Gazeteciler Konseyi Genel Merkezi Ankara da Açıldı

Küresel Gazeteciler Konseyi Kuruldu

08 Aralık 2019 Pazar 23:00

Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kuruluşu onaylanmıştı Kuruluş öncesi ve sonrası ile İstanbul'da yabancı medya temsilcilerine iftar, KKTC ve Azerbaycan Medya Buluşmaları ile Dünya Rus Medya Kongresi'ne ev sahipliği gibi dev organizasyonlarla fark yaratan KGK'nın genel merkez binası Ankara'nın Çankaya ilçesinde hizmete girdi. 5 katlı modern bina nedeniyle her kesimden tebrik yağmuruna tutulan KGK (Küresel Gazeteciler Konseyi) Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, "Aynı zamanda Uluslararası Medya Merkezi'ni de bünyesinde barındıran binamız hizmete girmiştir. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Ülkemize ve meslektaşlarımıza hayırlı, uğurlu olsun" dedi. 
KGK GENEL MERKEZİ'NİN ADRESİ VE İLETİŞİM BİLGİLERİ Kavaklıdere, Binektaşı Sk. No 7, 06680 Çankaya/Ankara, Türkiye. TELEFON +90 312 424 07 07 (Santral) Fax: +90 312 424 07 06 E-POSTA mesaj@kureselgazetecilerkonseyi.org WEB SİTESİ http://kureselgazetecilerkonseyi.org
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