Kurtuluş Savaşının Canlı Şahidi İstiklal Yolu

Devri Alem belgesel görüntülerle tarihe not düştük. Bir günde hazırladığımız belgesel ilk kez BRTV televizyonunda dün gece yayınlandı büyük ilgi gördü.

Devri Alem belgesel görüntülerle tarihe not düştük. Bir günde hazırladığımız belgesel ilk kez BRTV televizyonunda dün gece yayınlandı büyük ilgi gördü.

Devri Alem belgesel görüntülerle tarihe not düştük. Bir günde hazırladığımız belgesel ilk kez BRTV televizyonunda dün gece yayınlandı büyük ilgi gördü.

Safranbolu’dan İnebolu’ya bir günde Devri Alem belgesel programı farkı ile İpekyolu’ndan İstiklal yoluna belgesel TV programı çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.

Safranbolu’dan İnebolu’ya bir günde Devri Alem belgesel programı farkı ile İpekyolu’ndan İstiklal yoluna belgesel TV programı çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.

Safranbolu’dan İnebolu’ya bir günde Devri Alem belgesel programı farkı ile İpekyolu’ndan İstiklal yoluna belgesel TV programı çekerek tarihe not düşüp zamana noterlik yaptım.

Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma gümleri Karabük’ten uydu yayını yapan BRTV televizyonun değerli sahipleri kıymetli meslektaşlarım Mehmet ve Osman Çetinkaya beylerin davetlisi olarak Safranbolu ve Kastamonu bölgesine gittim.

Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma gümleri Karabük’ten uydu yayını yapan BRTV televizyonun değerli sahipleri kıymetli meslektaşlarım Mehmet ve Osman Çetinkaya beylerin davetlisi olarak Safranbolu ve Kastamonu bölgesine gittim.

Geçtiğimiz hafta Perşembe ve Cuma gümleri Karabük’ten uydu yayını yapan BRTV televizyonun değerli sahipleri kıymetli meslektaşlarım Mehmet ve Osman Çetinkaya beylerin davetlisi olarak Safranbolu ve Kastamonu bölgesine gittim.

Belgesel çekimleri yaptığımız gün okullar ve üniversiteler korona virüsü salgını dolayısı ile yeni tatil edilmiş, Safranbolu’dan güçlükle Gebze’ye dönmüştüm

Belgesel çekimleri yaptığımız gün okullar ve üniversiteler korona virüsü salgını dolayısı ile yeni tatil edilmiş, Safranbolu’dan güçlükle Gebze’ye dönmüştüm

İstiklal Yolundan Kastamonu'dan İnebolu'ya

Sakarya meydan muharebesinin kazanılması başta olmak üzere Kurtuluş Savaşı ve Türkiye cumhuriyetinin kuruluşuna canlı şahitlik yapan İstiklal Yolu belgesel çekimlerimize Kastamonu valisini ziyaret ederek başladık.

Kültür Turizim müdürlüğünde görevli Emrullah Akça'nın Rehberliğinde kurtuluş savaşının sembol isimlerinden Şerif’e bacının memleketi İstiklal Yolu üzerindeki Seydiler ilçesine geldik Şerife Bacı kültür derneği Seydiler Kaymakamını ziyaret ederek Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yaptırılan Şerif’e Bacı anıtında Fatiha okuduk.

Küre dağlarının zirvesinde İstiklal yolunda önemli merkez olan Ecevit hanı ve küre dağlarını geçerek Ersizler nehri üzerinde ki tarihi taş köprüde belgesel çekimi yaptık gençler ve tüm erkekleri gönüllü savaşa gittiği için hiç erkek olmayan Ersizlerden adını alan Ersizler köyündeki çekimlerimizi tamamlayıp İstiklal yolunun başlangıcı İnebolu ilçesine geldik.

İnebolu kaymakamını ziyaret edip belgesel çekimleri ile ilgili bilgi verip Türkocağı ve İnebolu kent müzelerinde belgesel çekimi yaptık. Diş doktoru olmasına rağmen kendisini İnebolu ve İstiklal Yolu tarihine adayan Mustafa beyin rehberliğin de İstiklal Yolu ve İnebolu Limanı hakkında geniş bilgi aldık.