Lütfü Türkkan’dan taziye ziyareti

Giresun’un Espiye ilçesinde tedavi gören annelerini kaybeden Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman ve İmtiyaz Sahibi Yunus Kahraman’a taziye ziyaretleri sürüyor. İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan gazetemizi ziyaret ederek Kahraman Ailesi’ne başsağlığı dileklerini iletti. Türkkan’a ziyaretinde, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk, İYİ Parti Gebze Belediye Meclis Üyeleri Birol Elüstü ve Kayhan Özler, İYİ Parti İl yönetim Kurulu Üyesi Nusret Acur ve Gebze ilçe yöneticileri eşlik etti.

BAŞHEKİM GÜNEŞ’TEN ZİYARET