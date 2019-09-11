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Lütfü Türkkan’dan taziye ziyareti

İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan gazetemizi ziyaret ederek Kahraman ailesine başsağlığı dileklerini iletti.

Lütfü Türkkan'dan taziye ziyareti

11 Eylül 2019 Çarşamba 09:50

Giresun’un Espiye ilçesinde tedavi gören annelerini kaybeden Gazetemiz Kurucusu İsmail Kahraman ve İmtiyaz Sahibi Yunus Kahraman’a taziye ziyaretleri sürüyor. İYİ Parti TBMM Grup Başkan Vekili, Kocaeli Milletvekili Lütfü Türkkan gazetemizi ziyaret ederek Kahraman Ailesi’ne başsağlığı dileklerini iletti. Türkkan’a ziyaretinde, İYİ Parti Gebze İlçe Başkanı Özhan Öztürk, İYİ Parti Gebze Belediye Meclis Üyeleri Birol Elüstü ve Kayhan Özler, İYİ Parti İl yönetim Kurulu Üyesi Nusret Acur ve Gebze ilçe yöneticileri eşlik etti.

BAŞHEKİM GÜNEŞ’TEN ZİYARET

Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Başhekimi Doç. Dr. Mustafa Güneş, Önceki dönem meclis üyesi Musa Çınar, Giresun Yağlıdere Yeşilpınar Köyü Dernek Başkanı İsa Çınar,  AK Parti Beylikbağı Mahalle Başkanı Şaban Yardım, Beylikbağı Mahalle Teşkilat Başkanı Ayvaz Okur,  Abdülkadir Özpehlivan, Gebze Kızılay Şube Başkanı Oya Tunçel ve Eşi Ertan Tunçel,  Anadolu Ajansı Gebze Temsilcisi Fatih Gürbüz, TÜMTİAD Kocaeli İl Başkanı Olcay Karaca, Gaziler Mahalle Muhtarı Metin Topçu, Mevlana Mahalle Muhtarı Hüseyin Öztürk, İnönü Mahalle Muhtarı Durmuş Karaboğa, İş adamı Okan Şen, Gebze Belediyesi Muhtarlık İşleri Müdürü Hakkı Şen, Gebze Altay Spor Kulübü Başkanı İsmail Altay, Furkan Yağcı, Dünya Gazetesi Gebze Temsilci Sabiha Toprak Kırdemir, Gebzeli iş adamı Ali Kemal Aydın, Köseler Mahalle Muhtarı Kadir Teke’de  gazetemizi ziyaret ederek Kahraman ailesine başsağlığı dileklerini iletti.














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