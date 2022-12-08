MASTERCHEF KOCAELİ ÇEKİMLERİNDE JÜRİ ÜYELİĞİ GÖREVİ YAPTIM
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE İLİMİZİN YÖRESEL YEMEKLERİ DÜNYAYA TANITILDI
PERŞEMBE YAYINLANACAK YENİ BÖLÜMÜN TANITIM FİLMİ
https://fb.watch/hgGZSGo3c8/?mibextid=qC1gEa
30 Kasım Çarşamba günü çekimleri Sekapark Uçurtma tepesi bölgesinde yapılan Masterchef Kocaeli etabının tanıtım filmi bu gece yayınlandı
Tanıtım filmini www.gebzegazetesi.com canlı yayınladı
https://fb.watch/hgGMTi4P3l/?mibextid=qC1gEa
KOCAELİ BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR
Kocaeli nin yöresel lezzetlerinin tanıtımına büyük katkısı olacak bu önemli tv programına ev sahipliği yapan Büyükşehir belediye başkanımız Sn Tahir bey başta olmak üzere kültür daire başkanı Raşit bey Turizm müdürü ömer bey program ekibi jüri üyeleri ve emeği geçen herkese Kocaeli kamuoyu adına sonsuz teşekkürler