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MASTERCHEF KOCAELİ ÇEKİMLERİNDE JÜRİ ÜYELİĞİ GÖREVİ YAPTIM

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNİN EV SAHİPLİĞİNDE İLİMİZİN YÖRESEL YEMEKLERİ DÜNYAYA TANITILDI

MASTERCHEF KOCAELİ ÇEKİMLERİNDE JÜRİ ÜYELİĞİ GÖREVİ YAPTIM

08 Aralık 2022 Perşembe 10:03



PERŞEMBE YAYINLANACAK YENİ BÖLÜMÜN TANITIM FİLMİ 
https://fb.watch/hgGZSGo3c8/?mibextid=qC1gEa

30 Kasım Çarşamba günü çekimleri Sekapark Uçurtma tepesi bölgesinde yapılan Masterchef Kocaeli etabının tanıtım filmi bu gece yayınlandı 
Tanıtım filmini www.gebzegazetesi.com canlı yayınladı

https://fb.watch/hgGMTi4P3l/?mibextid=qC1gEa

KOCAELİ BÜYÜKŞEHİRE TEŞEKKÜR 
Kocaeli nin yöresel lezzetlerinin tanıtımına büyük katkısı olacak bu önemli tv programına ev sahipliği yapan Büyükşehir belediye başkanımız Sn Tahir bey başta olmak üzere kültür daire başkanı Raşit bey Turizm müdürü ömer bey program ekibi jüri üyeleri ve emeği geçen herkese Kocaeli kamuoyu adına sonsuz teşekkürler
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Anahtar Kelimeler
Tahir BüyükakınSekaparkKocaeliMasterchef
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