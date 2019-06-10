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Meteorolojiden sağanak uyarısı

Kocaeli'de sağanak yağış bekleniyor

Meteorolojiden sağanak uyarısı

10 Haziran 2019 Pazartesi 10:58

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre bugün Kocaeli, Sakarya, Bilecik, Bursa'nın güney ve doğu çevrelerinde sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. 

Hava sıcaklıklarının ülke genelinde biraz azalarak mevsim normalleri civarında seyretmesi öngörülüyor.

Rüzgarın genellikle kuzey yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette, öğle saatlerinden itibaren Marmara'da kuzey ve kuzeydoğu yönlerden, Doğu Anadolu'nun batısı ve Güneydoğu Anadolu'nun doğusunda güney ve güneydoğu yönlerden kuvvetli esmesi tahmin ediliyor.

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