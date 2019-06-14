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Otoyol inşaatından 250 bin liralık kablo hırsızlığı

Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının İzmit'teki bir şantiyesinden yüksek gerilim kablosu çaldığı iddiasıyla yakalanan iki şüpheli tutuklandı

Otoyol inşaatından 250 bin liralık kablo hırsızlığı

14 Haziran 2019 Cuma 09:23

 İzmit'te, 250 bin lira değerinde bakır yüksek gerilim kablosu çaldıkları iddiasıyla gözaltına alınan iki zanlı tutuklandı.
Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, Kuzey Marmara Otoyolu inşaatının Sepetçi Mahallesi'ndeki şantiyesinden 250 bin lira değerinde bakır yüksek gerilim kablosu çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı. 

Polis ekipleri, daha önce yol inşaatında çalışan Ş.T. (33) ve U.D'nin (32) 4 ton ağırlığında, bin metre uzunluğundaki bobin kabloyu vince yükleyip götürdüklerini tespit etti. 

İzmit'te düzenlenen operasyonda gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorguları sonrası nöbetçi hakimliğe çıkarılan şüpheliler tutuklandı.



AA
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