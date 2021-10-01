SEDAŞ “Düşük Karbon Kahramanı” ödülü kazandı

7. İstanbul Karbon E-Zirvesi T.C. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, İstanbul Teknik Üniversitesi ve Sürdürülebilir Üretim ve Tüketim Derneği’nin ana destekleriyle 28 Eylül tarihinde gerçekleştirildi. Çevrimiçi düzenlenen zirve kapsamında “Düşük Karbon Kahramanı Ödülleri” sahiplerini bulurken SEDAŞ güçlü rakiplerini geride bırakarak kazananlar arasına adını yazdırmayı başardı.





Zirvede iş dünyası, akademi ve sivil toplum kurumlarından temsilcilerin katılımlarıyla “Yeni Yeşil Yol: Fırsatlar ve Zorluklar”, “Karbon Yönetimi ve Enerji”, “Karbon Yönetimi ve Endüstri” başlıklı oturumlar gerçekleştirildi. Program sonunda düzenlenen törende Sakarya Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin (SEDAŞ) ofislerinde kullandığı yenilenebilir enerjiye ait yeşil enerji sertifikası, sıfır atık uygulaması, plastik kullanımının azaltılması, enerji verimliliği ve karbon negatif hedefleri doğrultusunda hayata geçirdiği ‘’We Go Green’’ projesi “Düşük Karbon Kahramanları” ödülüne layık bulundu.

We Go Green projesi ile kalıcı organik kirleticilerin bertaraf edilmesi, plastik kullanımının azaltılması, enerji hatlarında kuş koruma tedbirleri, sıfır atık girişimi, enerji verimliliği, karbon salınımı gibi konularda sürdürülebilir çözümler hedefleniyor.





11 bin 242 ton atık dönüştürüldü

Proje kapsamında, SEDAŞ’ın dağıtım trafolarının tamamından yağ numunesi alınıp İndikatör Poliklorlu Bifenil (PCB) analizleri yapıldı. Bu sayede çevre ve insan sağlığına yönelik risklerin önüne geçilirken SEDAŞ, 4 bin 600 trafo ile elektrik dağıtım şirketleri arasında analize en yüksek katılım gösteren şirket oldu. Sıfır atık programı kapsamındaysa Kocaeli’nde geri dönüştürülen SEDAŞ’a ait atık miktarı tam 11 bin 242 ton olarak kayıtlara geçti.





Dr.Necmi Odyakmaz iklim krizine dikkat çekti

SEDAŞ Yönetim Kurulu ve İcra Başkanı Dr.Necmi Odyakmaz, iklim krizi ile mücadelede karbon negatif hedeflerinin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının son derece önemli olduğunu belirterek, “Birleşmiş Milletler Global Compact imzacı şirketlerinden biri olarak sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda taahhütlerimizi yerine getirmeye yönelik aksiyon almaya devam ediyoruz. Bu bağlamda dünyamızdaki yaşama olumlu katkıda bulunuyor, kaynakların verimli kullanılması konularında tedbirler alıyoruz. We Go Green projemiz ile de aldığımız bu ödül bizim için başarılı çalışmalarımızın takdiri anlamını taşıyor. Bu çalışmalarda emeği geçen ve ödülün kazanılmasında önemli paya sahip olan tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkür ediyorum.” dedi.













Plastik şişe kullanımına son verildi

SEDAŞ ofislerinde çalışanlara ise cam şişe ve termos temin edilerek yıllık 1 milyon 273 bin 188 adede varan plastik şişe kullanımı sonlandırıldı. Bu uygulama sayesinde 40 tonluk karbon salınımı da engellendi. Ayrıca, sürdürülebilirlik ve çevre koruma anlayışıyla Toplu İş Sözleşmesi’ne çevreye dair bir madde eklendi.





SEDAŞ’lılar çöp toplayıp fidan dikti

SEDAŞ gönüllüleri, Dünya Temizlik Günü’nde farkındalık yaratmak amacıyla 2019, 2020 ve 2021’de Derince ve Adapazarı ilçe merkezleri ile Sapanca Gölü kenarında çöp toplama etkinlikleri düzenledi. Diğer yandan, Geleceğe Nefes Kampanyası’na katılım sağlanarak SEDAŞ tarafından 5 ilde dikilen 500 fidanla karbon ayak izinin azaltılması hedeflendi.





Yenilenebilir enerji kullanılmaya başlandı

Yeşil enerji sertifikalı ilk enerji dağıtım şirketlerinden SEDAŞ, tüm ofislerinde yenilenebilir enerji kullanımına geçerek sera gazı emisyonunu da yüzde 96 oranında düşürdü.





Göçmen kuşlar için koruyucu önlemler alındı

Projenin bir diğer adımında ise elektrik direklerine tüneyen göçmen kuşlar için yaklaşık 650 direkte bin 959 izolasyon kapağı kullanıldı. Kuşların konmalarını önlemek için bin 65 adet plastik kuşkonmaz enerji hatlarına yerleştirildi. Bu sayede göç yollarından güvenli geçiş için tüm önlemler alınmış oldu.





Öğrencilere enerji verimliliği anlatıldı

Çevre bilincinin yaygınlaşması amacıyla SEDAŞ bölgesinde 11 okul ziyaret edilerek yaşları 5 ila 15 arasında değişen yaklaşık 750 öğrenciye de enerji verimliliği konusunda bilgilendirme yapıldı.







