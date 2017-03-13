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SEDAŞ'tan Ödüllü Proje Fikri Yarışması !

SEDAŞ proje fikri yarışmasında tarihler uzatıldı..

SEDAŞ'tan Ödüllü Proje Fikri Yarışması !

13 Mart 2017 Pazartesi 09:53


SEDAŞ, geçtiğimiz yıl ilki gerçekleştirilen, sürdürülebilir olması sağlanan ve aynı zamanda üniversite öğrencilerine katma değer sağlayarak geleceklerine yatırım yapmayı ve proje üretmeyi teşvik etmeyi hedefleyen Ödüllü Proje Fikri Yarışması’nın başvuru süresini 31 Mart Cuma gününe kadar uzattı.  13 proje fikrine ödül verilecek yarışmada süre daralıyor.
SEDAŞ’ın bölgesindeki üniversitelerle birlikte koordine ettiği ve sosyal sorumluluk kapsamında düzenlediği Proje Fikri Yarışması’nın başvuru süresi, öğrencilerin yarışmaya katılabilmelerine kolaylık sağlamak ve daha çok sayıda öğrencinin katılımını sağlamak amacıyla 31 Mart Cuma gününe kadar uzatıldı. 
SEDAŞ yöneticileri, öğrencilerin SEDAŞ’ın www.sedas.com web sayfasından ulaşabilecekleri başvuru formlarına proje fikirlerini aktararak, yarışmaya kolaylıkla başvuru yapabileceklerine dikkat çektiler.    
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