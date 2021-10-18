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Şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarının eğitim-öğretim yardımları 22 Ekim'de ödenecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarının eğitim-öğretim yardımlarının 22 Ekim'de ödeneceğini duyurdu.

Şehit çocukları, harp ve vazife malulleri ile çocuklarının eğitim-öğretim yardımları 22 Ekim'de ödenecek

18 Ekim 2021 Pazartesi 17:49


Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, sosyal medya hesabındaki paylaşımında, şu ifadeleri kullandı:

"Aziz hatıraları milletimizin sinesinde yer alan şehitlerimizin çocuklarının ve harp/vazife malullerimizin hem kendileri hem de çocukları için 2021-2022 eğitim-öğretim yardımı ödemelerini 22 Ekim'de gerçekleştireceğiz. Bu kapsamda, ilköğretim için 2 bin 697 lira, ortaöğretim için 4 bin 45 lira, yükseköğretim için 5 bin 394 lira olmak üzere toplam 19 bin 501 öğrencimize 73,6 milyon lira eğitim-öğretim yardımı yapacağız. Sevgili öğrencilerimize derslerinde başarılar dilerim. Allah zihin açıklığı versin."



AA
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