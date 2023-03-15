ŞEHİTLER İÇİN CAMİ BAHÇELERİNE MEYVE FİDANI DİKME KAMPANYAMIZ SÜRÜYOR

Deprem şehitleri ve geçmiş ecdadımızın ruhları için cami bahçelerine meyve fidanı dikme kampanyamız devam ediyor. 12 Mart ile 15 Mart 2023 tarihlerinde Giresun Bölgesinde İlim kültür ve tarih araştırmaları merkezi www.iktav.com organizasyonu İle başlattığımız kampanya büyük ilgi görüyor. Fidan dikme kampanyasına Giresun esnaf odası ve orman bölge müdürlüğüde kampanya düzenleyerek ayrı bir çalışma başlattı her iki kurum cami bahçelerine Giresun kirazı çınar ve ıhlamurdan oluşan fidanlar dikecekler. Azaklıoğlu ve İktav vakıflarının destekleri ile Giresun bölgesindeki cami bahçelerine 1000 e yakın meyve fidanı dikme kampanyamız sürüyor.

ESPİYE CAMİLERİNE 300 MEYVE FİDANI

Deprem şehitleri için Espiye bölgesindeki camilerin bahçesine 300 meyve fidanı dikildi. Fidan dikme kampanyamıza ev sahipliği yapan müftü Osman Gülbe’ye www.iktav.com olarak plaket takdim ettik.

FİDAN DİKME TÖRENİ ANADOLU AJANSINDA HABER OLARAK YAYINLANDI

GÜLBURNUN’DAN CANLI YAYIN

Giresun Espiye Gülburnu camisinde deprem şehitleri için fidan dikme töreni düzenlendi. Meyve fidanı dikme törenine Espiye Müftüsü Osman Gülbe ev sahipliği yaptı. Fidan dikme töreninin gerçekleştiği Gülburnu camisinden www.devrialem.tv olarak canlı yayın yaptık.

ŞEHİTLER İÇİN KURAN HATMİ VE MEVLÜT OKUNDU

ESPİYE CAMİLERİNE 300 FİDAN DİKİLDİ

Espiye‘de deprem şehitleri anısına dua edildi, Giresun Espiye ‘de deprem şehitleri anısına dua edildi, fidan dikildi. Espiye ilçe Müftülüğü ve Gazeteci, Yazar İsmail Kahraman işbirliği ile düzenlenen etkinlikte depremde hayatını kaybedenler anısına meyve fidanları dikildi. Kahramanmaraş merkezli depremde hayatını kaybeden "Deprem şehitleri" anısına Espiye’de Kur’an-ı kerim okunarak, dua edildi, fidan dikimi yapıldı.

Espiye ilçesi Gülburnu Köyü Kıran Mahallesi caminde depremde hayatını kaybedenler için din görevlilerince Kur’anı kerim okundu, ilçe Müftüsü Osman Gülbe tarafından dua edildi.Yaşamını yitiren vatandaşlar için dua edilmesinin ardından Cami bahçesine kiraz, elma, armut, dut, ıhlamur, erik ’ten oluşan fidanlar deprem felaketinde hayatını kaybedenlerin anısına dikildi.

Programda konuşan Kaymakam Taner Tengir, "6 Şubat'ta yaşadığımız Kahramanmaraş merkezli deprem nedeniyle fidanlarımızı dikiyoruz. Deprem şehitlerimiz anısına böyle bir organizasyon düzenledik. Rabbim bir daha ülkemize böyle acılar yaşatmaz inşallah. Ama deprem ülkesi olduğumuzu unutmamalıyız. Depremler olacak. Ama bize düşen hasarları ve can kayıplarını en aza indirgeyecek önlemler almak" dedi.

Depremde hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Espiye belediye başkanı Mustafa Karadere, depremzedeler için dikilen fidanların umut olacağını söyledi.

Espiyeli Gazeteci, Yazar İsmail Kahraman’da , " Toplumumuzda bir farkındalık oluşturmak için böyle güzel etkinliklerin yapılması büyük önem arz ediyor. Biz de bu etkinliğin bir paydası olmaktan mutluluk duyuyoruz. Emeği geçenlere ve katılan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz." dedi.

Espiye ilçe Müftüsü Osman Gülbe ise, fidan dikme etkinliğini Gazeteci, Yazar İsmail Kahraman’ın katkılarıyla düzenlediklerini belirterek, etkinliğe katılanlara teşekkür etti. Espiyeli Gazeteci, Yazar İsmail Kahraman tarafından getirilen meyve fidanları mahalle ve köy cami bahçelerine dikilmek üzere din görevlilerine teslim edildi.

Etkinliğe, Espiye Kaymakamı Taner Tengir, Belediye Başkanı Mustafa Karadere, Giresun Orman Bölge eski Müdürü Ahmet Güneş, İGM Üyesi Mehmet Abdioğlu, ilçe Milli Eğitim Müdürü Turgut Öztük,Şube Müdürleri Adnan Yazıcı,Ramis Baştuğ, ilçe Müftüsü Osman Gülbe, Emniyet Müdürü Barış Tosun, Jandarma Komutanı Üsteğmen Barış Doğan, Gazeteci Yazar, İsmail Kahraman, daire amirleri, siyasi parti temsilcileri,din görevlileri ile vatandaşlar katıldı.

(KAYNAK FİKRETBIYIK GAZETECİ )

MEDYADA YAYINLANAN HABER

GİRESUN’DA FİDAN DİKME KAMPANYAMIZ DEVAM EDİYOR

Giresun Bulancak tarihi İnece Köyü’nde deprem şehitleri ve geçmiş atalarımız için meyve fidanı dikip tarihi çeşmelerden su içerek İnece Köyü’nden değerli arkadaşım PROF. DR. İbrahim Balcıoğlu ile www.devrialem.tv olarak belgesel söyleşi yaptık.