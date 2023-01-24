SİYAD BASIN BİLDİRİSİ

Siyad (Sinop il ve ilçeleri kültür yardımlaşma ve dayanışma derneği ) Gebze Şubesi bu haftaki toplantısını gerçekleştirdi. 30 Kişilik kalabalık bir yönetimle toplantı yapan Siyad Başkanı Bekir Savaş: Sinoplular için yapılacak plan proğramları yaptıklarını, bir yıllık bir çalışma planını çıkardıklarını belirtti.

Toplantıdan sonra İsveç'teki eylemle ilgilide bir açıklama yapan Siyad yönetimi olayı en sert bir şekilde kınadıklarını belirttiler. “ İsveçteki menfur olaydan daha tehlikeli olan şeyin, İsveç Hükümeti'nin tavrı olduğunu dile getiren Siyad Başkanı Bekir savaş "Sapıklar her yerde ama bunları tımarhaneye tıkmak yerine sokağa salıp, eyleme teşvik ederseniz bu, İslam düşmanlığının devlet tarafından onaylanması demektir. Müslümanlar buna asla boyun eğmez, sessiz kalmaz.” dedi.

Müslümanların bu tarz eylemlere karşı tüm dünyada her zaman gereken tepkileri gösterdiklerini belirten Savaş, "Bir kez daha altını çizmek istiyorum, İslam'a düşmanlık, kutsallığa hakaret asla düşünce özgürlüğü kapsamına girmez. Bu doğrudan insanlık suçudur. İslam'a düşmanlığı düşünce özgürlüğü olarak tanımlanamaz.”

Kur'an-ı Kerim yakma ve benzeri provokatif eylemlerin ümmet kardeşliği tarafından bertaraf edileceğini söyleyen Savaş, "İslami kimliğimize, İslam ümmetine yapılan tüm saldırılara karşı Müslümanlar olarak Allah'ın yardımcıları olmak şerefemizdir, talebimizdir. Bu talebi yüksek tutmak zorundayız. Bu duyarlılıkla İslami hassasiyetimizi korumak zorundayız. Bir kez daha hep birlikte yaşasın İslam dayanışması diyoruz." şeklinde konuştu.

İslam ve Kuranın kıyamete kadar Allahın himaye ve korumasında olduğunu ve bunları kimsenin yok etmeye gücü yetmeyeceğini belirten Siyad yönetimi, “ Kuranda Kabeyi yıkmaya gelen ebrehenin başına geleni iyi okusun isveç hükümeti. Ebabiller harekete geçtiğinde zalimlerin hepsi yerle bir olacak ve yeryüzünden silinecektir. Biz Türk milleti olarak her alçağa gereken cevabı verecek güçte ve ferasetteyiz. Kimse Türk milletinin ve İslam aleminin sabrını test etmesin. Küresel güçler, batı ve siyonizm, İslam düşmanlarının İslama ve Kurana zerre kadar zarar vermeleri mümkün değildir.

Bu çirkin olayı en sert şekilde kınıyor ve batının aklını başına almasını tavsiye ediyoruz.



















