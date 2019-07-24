banner446
GENEL:
Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş

Takla atan otomobil yandı: 1 ağır yaralı

Gebze'de, bir araca çarparak takla attıktan sonra yanan otomobilin sürücüsü ağır yaralandı.

Takla atan otomobil yandı: 1 ağır yaralı

24 Temmuz 2019 Çarşamba 09:19

Alınan bilgiye göre, Sultan Orhan Mahallesi D-100 kara yolunda Ankara istikametine seyreden Sanlı Kurtoğlu idaresindeki 03 NG 591 plakalı otomobil, eski Askeri Kışla mevkisinde, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak önce aynı yöne giden Sakin Mücahit Koca'nın kullandığı 34 HD 3322 plakalı otomobile, ardından da yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak takla attı.

Ters dönen otomobil daha sonra yanmaya başladı. Sürücü Kurtoğlu yaralı olarak alev alan otomobilden kendi imanlarıyla çıktı.Çevredekilerin haber vermesiyle olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ağır yaralanan Sanlı Kurtoğlu, ekiplerin ilk müdahalesinin ardından ambulansla Gebze Fatih Devlet Hastanesine kaldırıldı.Yanan otomobil ise itfaiye ekiplerince söndürüldü.Kaza nedeniyle D-100 kara yolu Ankara yönünde bir süre kontrollü sağlanan trafik akışı, otomobillerin kaldırılmasının ardından normale döndü.




AA
Facebook'ta Paylaş Tweetle Google+ Paylaş
İlgili Galeriler
41 Genç'e Başkentte Tarih Turu 41 Genç'e Başkentte...
41 Gençlik Kocaeli turu 41 Gençlik Kocaeli...
41 Gençlik Gebze'nin tarihi ile buluştu 41 Gençlik Gebze'nin...
Seka Kağıt Müzesi Seka Kağıt Müzesi
Anahtar Kelimeler
OtomobilTrafik KazasıGebze
Misafir Avatar
İsminiz
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Diğer İlgili Haberler
YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer
Kocaeli'de ticari taksi denetimi Kocaeli'de ticari taksi denetimi
Korsana geçit yok Korsana geçit yok
Krasnador heyeti Büyükşehir’i ziyaret etti Krasnador heyeti Büyükşehir’i ziyaret etti
521 bin 798 dosya çözümlendi 521 bin 798 dosya çözümlendi
Yükümlüler şehitlikte temizlik yaptı Yükümlüler şehitlikte temizlik yaptı
Yukarı Çık

banner341

banner370

banner375

banner379

banner373

banner376

banner398

banner346

banner149

banner378

YHT'lere Kurban Bayramı için ek sefer
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan Kurban Bayramı'nda Ankara-İstanbul-Ankara arasında işletilen...

Haberi Oku