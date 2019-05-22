Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret eden, Tapu ve Kadastro Müdürü Talip Kutluay ve beraberindekiler, Güler’e proje ve çalışmalarını anlattılar. Güler ise müdürlüğün 172. yılını kutlayarak, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 172. Yıldönümlerinde bulundukları anlamlı ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederek, hayırlı ve nice yaşlar diledi. Gerçekleştirilen hoş sohbetin ardından Kutluay, Kaymakam Güler’e teşekkürlerini ileterek bir plaket takdim etti.
Tapu ve Kadastro 172. yaşını kutladı
Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 172. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle, Atatürk büstüne çelenk bırakarak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’e ziyarette bulundu.
Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret eden, Tapu ve Kadastro Müdürü Talip Kutluay ve beraberindekiler, Güler’e proje ve çalışmalarını anlattılar. Güler ise müdürlüğün 172. yılını kutlayarak, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 172. Yıldönümlerinde bulundukları anlamlı ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederek, hayırlı ve nice yaşlar diledi. Gerçekleştirilen hoş sohbetin ardından Kutluay, Kaymakam Güler’e teşekkürlerini ileterek bir plaket takdim etti.