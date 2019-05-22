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Tapu ve Kadastro 172. yaşını kutladı

Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü 172. Kuruluş Yıl Dönümü nedeniyle, Atatürk büstüne çelenk bırakarak, Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’e ziyarette bulundu.

Tapu ve Kadastro 172. yaşını kutladı

22 Mayıs 2019 Çarşamba 10:20

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Gebze Tapu ve Kadastro müdürü Talip Kutluay ve beraberindeki çalışanlar, öncelikle Gebze Kent Meydanı Belediye Hizmet Binası önüne gelerek, Atatürk büstüne çelenk sundu. Ardından, Tapu ve Kadastro Müdürü Talip Kutluay, Müdür Yardımcıları Hakan Pektaş, Kurtuluş İzdemen, Yavuz Albayrak, Recep Taylan, Tapu Kadastro Birim Yetkilisi İbrahim Özhan, Tapu ve Kadastro Teknikeri Dilruba Kürtül Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret ettiler.



 Gebze Kaymakamı Mustafa Güler’i makamında ziyaret eden, Tapu ve Kadastro Müdürü Talip Kutluay ve beraberindekiler, Güler’e proje ve çalışmalarını anlattılar. Güler ise müdürlüğün 172. yılını kutlayarak, ziyaretlerinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. 172. Yıldönümlerinde bulundukları anlamlı ziyaretten dolayı kendilerine teşekkür ederek, hayırlı ve nice yaşlar diledi. Gerçekleştirilen hoş sohbetin ardından Kutluay, Kaymakam Güler’e teşekkürlerini ileterek bir plaket takdim etti. 
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