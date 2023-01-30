TAZİYE ve TEŞEKKÜR

ERCAN DALKILIÇ'ın

Vefatı nedeniyle acımıza ortak olan, cenazemize katılarak dertlenen, taziyeleriyle güç veren, çiçek göndererek el uzatan , telefon açarak teselli dileklerini paylaşan birbirinden değerli dostlarımıza;

Öncelikle Dilovası'nın kadirşinas halkına...

Bizzat gelerek taziye ziyaretinde bulunan;

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu,

CHP Genel Başkan Yardımcısı Gürsel Tekin,

Saadet Genel Başkan Yardımcısı Birol Aydın,

Eski Avrupa Birliği Bakanı Ali Haydar Konca,

Eski Orman ve Spor Bakanı Ersin Tataroğlu,

Çam Şakura Hastanesi Başhekimi Mehmet Emin Alkan





Telefon açarak taziye dileklerini ileten;

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu,

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener,

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu,

HDP Genel Başkan Pervin Buldan,

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu,

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan,

CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu,

Taziye günü yanımızda olan;

Milletvekilleri Cemil Yaman, Sami Çakır, Lütfü Türkkan, Tahsin Tarhan, Haydar Akar, Ömer Faruk Gergerlioğlu, Ekrem Çelebi, Berdan Öztürk, Dirayet Taşdemir, Abdullah Koç, Halil Aksoy, Fatma Salman, Kerem Altun, Mustafa Nuri Akbulut , Abdurrahim Aksoy, Müfit Yetkin.

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz,

Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın,

AK Parti Kocaeli İl Başkanı Mehmet Ellibeş,

KBB Başkanvekili Yaşar Çakmak,

İzmit Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet,

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz,

Darıca Belediye Başkanı Muzaffer Bıyık,

Dilovası Belediye Başkanı Hamza Şayir,

Ayrıca ; GTO , GEBKİM , DOSB , GOSB, İMES , Mermerciler OSB yönetimine, Diyanet İşleri Başkanlığı yetkililerine, siyasi partilerimizin değerli il ve ilçe başkanlarına, önceki dönemler bütün belediye başkanlarına, STK temsilcilerine, yöresel dernek ve federasyon başkanlarına, muhtarlarımıza, adliyemizin değerli hakim ve savcılarına, spor kulüpleri temsilcilerine, iş ve sanayi dünyamızın değerli temsilcilerine, bütün il genel ve belediye meclis üyelerimize , kamu ve özel sağlık kuruluşlarımızın temsilcilerine, basınımızın güzide üyelerine...

Ve, ismini yazma imkanı bulamadığımız on binlerce dostumuza, en kalbi duygularımızla teşekkür ederiz.





DALKILIÇ AİLESİ



