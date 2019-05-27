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Tengerek'ten Ballıkayalar ve Taşocağı tepkisi

Karayolları Genel Müdürlüğü tarafından yürütülen ve Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan geçecek olan Kuzey Marmara Otoyolu'nun yapım aşaması için binlerce ağacın kesileceğini söyleyen, KEYAD Başkanı Mustafa Tengerek “Daha ne kadar orman tahrip edilecek?” diyerek tepki gösterdi.

Tengerek'ten Ballıkayalar ve Taşocağı tepkisi

27 Mayıs 2019 Pazartesi 12:31

Gebze Tavşanlı Köyü’nde bulunan 1. derece doğal SİT alanı olan Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan, Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı geçecek. Kanyonun arkasında bulunan alandan geçecek olan 1,7 kilometrelik yol için binlerce ağaç kesilecek. Kocaeli Ekolojik Yaşam Derneği (KEYAD) Başkanı Mustafa Tengerek, konuyla ilgili basın açıklaması gerçekleştirdi. Dün dernek binasında yapılan açıklamaya yönetim kurulu üyelerinden Mustafa Zengin, Mehmet Ali Uğurlu ve Hüseyin Yüce de katıldı.

Kesilecek ağaçların doğaya büyük zarar vereceğini hatırlatan KEYAD Başkanı Mustafa Tengerek, “Ballıkayalar Tabiat Parkı'ndan Kuzey Marmara Otoyolu'nun bir kısmı geçecek. ÇED raporunun olumlu olması neticesinde sıkıntıya düştük. Otoyol, Ballıkayalar Milli Parkı’nın kuzey doğusundan geçecek. Bu yol, Kocaeli yarım adasındaki ağaçları tahrip edecek. Doğa tahrip ediliyor. ÇED raporunda o kadar iyi düşünülmüş laflar ediliyor ki diğer tahrip edilen yerlerden bahsedilmiyor. Temelde yatan sebep tamamen ekonomik” dedi.

Tengerek ayrıca , “Kandıra ilçesi Babaköy'de yaklaşık 13 hektarlık alanda taşocağı açılması sebebiyle yaklaşık 5 bin ağaç kesilecek. Kuzey Marmara Otoyolu'na taş ve mıcır sağlamak amacıyla bir taş ocağı açılacak. Alt yapısı için oradan malzeme çekilecek. Yaz günü hem tozu hemde trafiği düşünebiliyor musunuz? Biz ağaçların kesilmemesini ve bu sahanın taşocağına teslim edilmemesini talep ediyoruz. Orası tabiatın ortasına bir hançer gibi duracaktır” ifadelerini kullandı.

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Anahtar Kelimeler
OtoyolTavşancıBallıkayarGebze
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