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TÜBİTAK’ta inceleme!

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı Hakan Fidan, Gebze'deki TÜBİTAK Marmara Araştırma Merkezi'ni (MAM) ziyaret etti.

TÜBİTAK'ta inceleme!

10 Şubat 2020 Pazartesi 14:47

Bakanlar Akar ve Varank, MİT Başkanı Fidan ile birlikte milli mobil lazer savunma sistemi ARMOL’u test etti ve zırhlı araca entegre edilen lazer silahıyla 500 metre uzaklıktaki hareketli çelik hedef başarıyla imha edildi

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, Bakan Akar ve MİT Başkanı Fidan, bakanlığın ilgili kuruluşu TÜBİTAK’ın Kocaeli’nin Gebze ilçesinde bulunan kampüsünde projeler ve Ar-Ge çalışmalarını incelendi.

Bakan Varank'ın ev sahipliğinde gerçekleşen ziyarette, TÜBİTAK Başkanı Hasan Mandal ve enstitü müdürleri, yapılan çalışmalar ve projelere ilişkin bilgi verdi.

Ziyaret kapsamında, TÜBİTAK Bilişim ve Bilgi Güvenliği İleri Teknolojiler Araştırma Merkezinin (BİLGEM) Anten Test ve Araştırma Merkezi (ATAM), Yarı İletken Teknlojileri Laboratuvarı (YİTAL), Tümdevre Tasarım ve Eğitim Laboratuvarı (TÜTEL), Kripto Sistemleri Laboratuvarı ve TÜBİTAK MAM’ın, dünyada az sayıda ülkenin sahip olduğu Yüksek Sıcaklık Mükemmeliyet Merkezi’nde çalışmalar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Milli lazer sistemi test edildi
Bakanlar ve Fidan, kampüs içinde yer alan TÜBİTAK BİLGEM’in geliştirdiği milli lazer sistemi ve Türkiye’nin ilk Lazer Test Tüneli’nde incelemelerde bulundu.

Akar ve Fidan, Bakan Varank ile birlikte milli mobil lazer savunma sistemi ARMOL’u da test etti. Testte, zırhlı araca entegre edilen lazer silahıyla 500 metre uzaklıktaki hareketli çelik hedef başarıyla imha edildi.

Milli lazer silahı ARMOL, geçen eylül ayında kabul testlerini başarıyla geçerek Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine girmeye hak kazanmıştı.

Heyetin, TÜBİTAK BİLGEM tarafından milli ve yerli kaynaklarla geliştirilen Milli Üretim Entegre Savaş Yönetim Sistemi-Preveze Sınıfı Uygulaması MÜREN-PREVEZE projesini de incelediği öğrenildi.


AA
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