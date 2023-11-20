Ünlü turizm merkezinde kış manzarası

Her yıl on binlerce kayak tutkunun uğrak noktası haline gelen Kartepe'de 18 Kasım akşam saatlerinde etkili olan kar yağışı bugün yerini güneşe bıraktı. İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe'de ortaya çıkan doğa manzarası havadan da görüntülendi.

Kocaeli'nin yüksek kesimlerinde 18 Kasım akşam saatlerinde kar yağışı etkili oldu. Türkiye'nin önemli turizm destinasyonlarından Kartepe'de etkili olan yağış ile birlikte beyaza büründü. Kartepe'de kar yağışı bugün yerini güneşe bıraktı. Hava sıcaklığının 5 derece ölçüldüğü Kartepe'de yer yer kar kalınlığının 10 santimetreye ulaştığı görüldü.





İzmit Körfezi ve Sapanca Gölü manzarasıyla eşsiz güzellikler sunan Kartepe’de, kartpostallık görüntüler de ortaya çıktı. Eşsiz görüntüler oluşturan Kartepe'de doğa manzarası havadan görüntülendi.





Kartepe'de işletmeci Ahmet Barış, "Şükürler olsun ilk kar düştü. Ufak ufak hareket de başlıyor" dedi.

Vatandaşları Kartepe'ye davet eden Barış, "Güzel bir yer, manzarası var. 1 ay sonuna kadar teleferik de bağlanacak. O zaman daha güzel olacak. Geçen sene biraz işlerimiz düşüktü. Bu sene hareket bekliyoruz" diye konuştu.





İHA