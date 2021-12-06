Vakıflar Genel Müdürlüğünün Logosu Neden Değiştirildi?

Vakıflar genel müdürlüğünün tarihi logosunun değiştirilmesi kamuoyunda büyük tepki çekmişti. Vakıflar genel müdürlüğünün en yüksek karar organı olan ve Türkiye genelinde faaliyet gösteren vakıf başkanları tarafından seçilen vakıf meclisinin seçilmiş üyesi Levent Albayrak tarafına yapılan Basın açıklamasını yayınlıyorum birlikte okuyalım.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ LOGOSUNDAN TÜRK BAYRAĞI ÇIKARILDI!

Bugün Ankara’da Vakıflar Genel Müdürlüğü yeni “Logo Tanıtımı” programı düzenlendi. Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Sayın Ahmet Misbah Demircan göreve geldiğinde Vakıflar Meclisi’ne yaptığı ziyarette, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün logosunun değiştirilmesi gerektiğine yönelik bir takım mesajlar vermişti. Bu değişiklik kararının ta o zamandan verildiği belli olsa da ben bu tür değişiklerin çok gerekli olmadıkça yapılmaması gerektiğine inananlardanım. Zira insanların hem kurumlarla ilgili belleklerini yok etmekte hem de ciddi bir mali külfet getirmektedir. Ayrıca eski logoda bulunan fakat yeni logoda yer almayan Türk bayrağı, Türk milletinin bin yıllık bir vakıf medeniyetine sahip olmasına vurgu yapıyordu. Bu topraklardaki Türk varlığının en büyük kanıtı kurmuş olduğumuz muazzam vakıf medeniyeti ve sayısız vakıf eserlerimiz. Türk bayrağı, yeni logoda da mutlaka ama mutlaka yer almalı idi.

Tasarım işi kuruma veya sponsor kuruluşa ne kadara mal oldu, bu çalışmayı yapan ajansa ne kadar ödendi henüz bilgim yok. Ancak ülke içinde hatta dışında 65 bin taşınmaza ve 25 bölge müdürlüğüne sahip Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün yeni logosu ile yapılmış tabelaların, bu taşınmazlara ve idari binalara yeniden konulması bile ciddi bir maliyet oluşturacaktır.

Hadi yeni bir imaj çalışması falan adına bu işe girişildi diyelim. Mevcut logomuz, vakıflarımızı ve vakıf medeniyetini oldukça güzel ifade ediyordu. Yeni tasarım teknikleri kullanılarak onun üzerinde bazı rötuşlar yapılabilirdi. Yeni logonun, Vakıflar Genel Müdürlüğü’nü eski logodan daha iyi anlattığını da düşünmüyorum.

Ayrıca Vakıfların imajına yönelik çalışmalar yapılacaksa benim de yürekten katıldığım Sayın Cumhurbaşkanımızın “Dünya beşten büyüktür” sözü gibi “Vakıflar da beşten büyüktür” anlayışı ile kamuoyundaki ‘bir elin parmaklarını geçmeyen belirli yeni vakıflara imkânlar sunuluyor’ kanaatini ortadan kaldıracak çalışmalar yapılmalı. Bunun için de özellikle bütün yeni vakıflara karşı eşit şekilde kucaklayıcı davranılması gerektiğine inanıyorum. Kaldı ki kamu imkânları ile vakıf işleri yürütmek işin ruhuna aykırı. Kişi bir hayır için kendi mülkünü, parasını veya bir varlığını vakfediyorsa anlamlı olur. Aksi halde onun adı vakıf olmaz. Umuyorum ki bu düşüncelerim siyasi erk tarafından yapıcı bir eleştiri olarak dikkate alınır.

VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ'NÜN DEĞİŞTİRİLEN ESKİ LOGOSU NE İFADE EDİYORDU?

-Logoda yer alan kitap şeklindeki bayrak, büyük bir vakıf medeniyeti kurmuş olan Türk Milletini, kitap figürü ise vakıfların ilim ve irfana, eğitime verdikleri katkıyı ifade eder.

-Logodaki 1048 tarihi, ışığını Hoca Ahmet Yesevî dergâhından alan ve ondan birkaç kuşak sonraki gönül erlerinin Tebriz Mahkemesi’nden aldıkları karar ile Horasan’da kurulan ilk Vakfın tarihidir. Bu bir ilim vakfıdır ve bilinen ilk vakfiye budur. Bu da Türklerin 1071’den çok önce Anadolu’ya gelip buranın ilim, kültür ve sosyal hayatının gelişmesi için çalışmalar yaptıklarını gösteriyor.

-Logoda yer alan cami figürü, Selçuklu ve Osmanlıdan günümüze kadar vakıflar tarafından yaptırılmış birçok cami, imarethane ve vakıf eserlerini temsil eder.

-Logodaki fabrika figürü, vakıfların kurmuş oldukları fabrikaları anlatır. Ki ilk kumaş fabrikası Evkaf Nezareti tarafından Hereke Fabrika-i Hümayunu adı ile saray ve ordunun tekstil alanındaki talebini karşılamak amacıyla 1843 yılında Hereke'de kurulmuştur. Fabrika, bir endüstri mirası olarak bugün hâlâ ayaktadır. Meselâ Bursa İpek Fabrikası da yine Pertevniyal Vâlide Sultan Vakfı tarafından Bursa’da kurulmuştur.

-Logonun içinde kalp şekline dönüştürülmüş “V” harfi ile hem Vakıfların ilk harfine hem de Vakıfların yaptıkları her hayırda sevgiyi esas almalarına vurgu yapılmıştır.

-Logonun alt kısmını çevreleyen zeytin dalı, vakıf zeytinliklerini ifade eder ki sadece Edremit Körfez Bölgesi’nde Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne ait 165 bin zeytin ağacı ve bunları işleyen Ayvalık Zeytinlikler İşletme Müdürlüğü bulunmaktadır.

Levent ALBAYRAK

Vakıflar Genel Müdürlüğü