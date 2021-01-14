Vali Sayın Seddar Yavuz’a Huzur Evi Teşekkürü

Yaşlı insanlarımız, korona vebası salgınında en çok mağdur olan büyüklerimiz… Salgın, onları en verimli günlerinde aramızdan tek tek aldı, almaya da devam ediyor.

Aylardan beri yaşlı insanlarımız evlerde hapishane hayatı yaşıyor. Gazeteci ve belgeselci olarak korona vebası günlerinde bilgi birikim sahibi yaşlı insanların çektiği sıkıntı ve çileyi yerinde görüp belgeselleştiriyorum.

Yaşlılara vefa borcumuzu ödemek, onların son dönemlerinde rahat ve huzurlu olmalarını sağlamak için Gebze’ye huzur evi yapılması ile ilgili birçok yazı ve makale kaleme aldım.

Geçtiğimiz hafta vefat eden, hayırsever iş insanı merhum Muzaffer Altıntaş’ın 30 yıldır hayalim dediği Gebze’ye huzur evi yapma isteğini kamuoyu gündemine getirdim.

Gebze’ye huzur evi yapılması konusunda Valimiz Sayın Seddar Yavuz, aylardan beri yakından ilgilendi ve bizzat kendisi ve görevlendirdiği vali yardımcısı aracılığı ile Gebze Huzur Evi yeri için önceki gün Kocaeli Valiliği’nde tarihi bir toplantı gerçekleştirildi ve huzur evi konusunda somut bir adım atıldı. Sayın valimize Gebze kamuoyu adına huzur evi için teşekkür ediyor, değerli bir yaşlı şairimiz tarafından yaşlılar adına yazdığı vefa şiirini sizlerle paylaşıyoruz.

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Bilgi ve tecrübe abidesi, korona vebası mağduru yaşlı büyüklerimiz, devlet ve milletten şiirle vefa bekliyor. Vefa şiirini birlikte okuyalım.

VEFA...

Aranan meziyettir insanda vefa

Vefasızlık çektirir insana cefa

At’ta, it’te bulunsa olurdu sefa

Neredesin ey vefa görünmüyorsun.

Görünmek şöyle dursun, bilinmiyorsun.

Mutlaka bulunurdun aşkta, sevgide

İsmin anılırdı sena, övgüde.

Vefasızlık yeterdi şahsı yergide

Sırra kadem bastın görünmüyorsun.

Unutturuldun bize, bilinmiyorsun.

Adın Fatih’te bir semt, orada mısın?

Bardaktaki boza’da, şıra’da mısın?

Göçtün mü yoksa hala burada mısın?

Gelişin acep beyhude mi beklendi?

Dört harfinin sonuna T mi eklendi?

Adnan Büyüksoy

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Vali Başkanlığında Huzur Evi Toplantısı

Gebze’ye huzur evi yapılması ile ilgili, salı günü Vali Sayın Seddar Yavuz başkanlığında tarihi toplantı gerçekleşti.

Kocaeli Valimiz Sayın Seddar Yavuz Bey başkanlığında Valilikte devlet, millet iş birliği ile Gebze bölgesine huzur evi yapılması ile ilgili çok önemli koordinasyon toplantısında konu geniş çaplı görüşülüp yer tespiti yapıldı.

Gebze, Darıca, Dilovası ve Çayırova bölgesine hizmet verecek huzur evi konusunda yakından ilgilenen Sayın Valimizin, toplantı ile ilgili sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım;

https://twitter.com/SeddarYavuz/status/1348963063123341315?s=08

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Gebze’ye huzur evi yapılması ile ilgili Gebze Gazetesi www.gebzegazetesi.com olarak birçok yazı ve makale yazdım, canlı yayınlar yaptık. O yazılarımdan birini sizlerle paylaşıyorum.

YAŞLILARIMIZ İÇİN NE YAPIYORUZ?

Acı ama gerçek, yaşlı insanlarımız sahipsiz. Onlar bizim babalarımız, analarımız, dedelerimiz ve büyüklerimizdir. Bir zamanlar onlar güçlü ve kuvvetli olarak bizler için fedakârlık göstermişlerdi. Bugünün yaşlıları ailesi, çocukları ve ülkesi için canlarını dişine takan büyüklerimizdi. Onlar şimdi yaşlandığı için adeta bir kenara atıldılar... Unutmayalım ki bir gün bizde yaşlanacağız. Yaşlılarımız için yapacağımız birçok şey var. Yaşlılar, vefa ve sevgiyi en çok hak edenler. Elimizi vicdanımıza koyup, düşünmeliyiz bugün yaşlılarımız için ne yapıyoruz?

Çağımızın en büyük tehlikesi, yaşlı insanlara sahip çıkılamaması. Dünya nüfusunun hızla yaşlandığı ve yaşlılara sahip çıkılmaması yüzünden, yaşlılar büyük sıkıntı ve mağduriyet içinde hayatlarını geçirdikleri acı bir gerçek. Türkiye’de de nüfus hızla yaşlanıyor.

BİZDE YAŞLANACAĞIZ

Yaşlılık, ilgiye, şefkate ve sevgiye en çok ihtiyaç duyduğumuz dönemlerdir. Yaşlılık hayatımızın çok önemli bir noktası. Bugün aklımızın ucundan geçmese de bir gün bizlerde yaşlanacağız. Elimiz, ayağımız tutmayacak. Gözlerimizin feri azalacak. Belimiz kamburlaşacak. Şöyle geriye doğru oturup, başımızı iki elimizin arasına alıp yaşlılarımıza ne kadar sahip çıkıp çıkmadığımızın muhasebesini yapalım. Yaşlılarımıza karşı gerekli ilgiyi gösterip göstermediğimizi kendi kedimize sorup öz eleştiri yapalım.

YAŞLILARIMIZ ÇOK ÖNEMLİ

Aslında yaşlılar çok önemli ve değerli varlıklarımızdır. Dün ile bugün arasında köprü, kuran kültürümüzü ve değerlerimizi yeni nesillere aktaran en değerli varlıklarımızın başında yaşlılar gelmekte. Yaşlıların huzurlu yaşamaları için ciddi çalışmalar içine girmeliyiz. Yaşlılarımızın bölgemiz içinde bulunduğu en büyük eksikliklerin başında huzur evleri geliyor. Önümüzdeki dönem içerisinde inşallah bu eksiklik giderilir. Bu konuda yetkisi olan herkesi göreve davet ediyoruz. Yazımı Atatürk’ün yaşlılar ile ilgili olarak söylediği sözle tamamlamak istiyorum. Unutmadan, yaşlıların huzurlu ortamlarda yaşamalarını sağlamak için çalışmalar yapmalıyız. Unutmayalım ki bir gün bizde yaşlanacağız. Elimiz titreyecek… Dizimizin gücü zayıflayacak… Gözümüzün feri sönecek…. Belimiz bükülecek… Ağrılar ve sızılarımız artacak… Dert ve kederlerimizle baş başa kalacağız… Sevdiklerimiz yüzümüze bakmayacak… Servetimizi bile yemekten aciz olacağız…

Yaşlanmadan yaşlılara sahip çıkalım… (www.gebzegazetesi.com)

















