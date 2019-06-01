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Yeniden Refah Hünkar Çayırında Kadir Gecesini İdrak etti

Yeniden Refah Partisi Gebze, Çayırova, Darıca ve Dilovası Teşkilatları Hünkar Çayırında Kadir Gecesini idrak etti.

Yeniden Refah Hünkar Çayırında Kadir Gecesini İdrak etti

01 Haziran 2019 Cumartesi 18:27


Kılınan Yatsı namazı sonrası Yeniden Refah Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi Ali Taşdan Hoca tarafından şehitlerimize ve Fatih Sultan Mehmet Han’a Dualar yapıldı. Yatsı namazının ardından Yazar Muhammed Aslan yaptığı konuşmada, “İstanbul'un Fethinden gereken dersleri almalıyız. Sultan Fatih 21 yaşında tahta çıkar çıkmaz ilk uygulamaya koyduğu plan İstanbul'un Fethi’dir. Bir işi başarmak için o işin delisi olmamız lazım. Fatih İstanbul'un delisiydi. Bu inancı uğrunda yeni keşiflerle ve gece gündüz hazırlıklarını yaparak donanma yönünden zayıf olan Osmanlı ordusuna 200 tane gemiyi hazırladı, 4 ayda Rumeli hisarını inşa etti ve 6 Nisan günü Bizans’a teslim ol çağrısını yaptı. Bizans teslim olmayınca hücum emri verildi. Hücum emri verilirken Sultan Fatih bütün askerleriyle cuma namazını kıldı ve duasını yaptı. Duasını yaparken  Allah karşısında dünyanın en aciz kulu gibiydi.  Ne zaman ki duayı yapıp, besmeleyi çekip hücum emrini verdi, o zaman kükreyen bir aslana dönüştü.29 Mayıs günü Ulubatlı Hasan surlara bayrağı dikti ve Osmanlı askerleri topların surlarda açtığı gediklerden şehre girdi ve İstanbul fethedilmiş oldu.”  Dedi
Yeniden Refah Partisi Gebze İlçe Başkanı Engin Kılıç ise “İstanbul’un fethinin 566’nci yıldönümü. Gönül isterdi ki Hünkar Çayırında bir program yapılsın, ama olmadı. Fatih Sultan Mehmet Han, İtalya seferi öncesi Gebze sınırlarında Hünkar Çayırında vefat etti . Fakat bizler buraya gerekli önemi gösteremiyoruz. Buranın tarihi Sit alanı ilan edilmesi lazım. Hünkar Çayırını Gebze Çayırova, Darıca, Dilovası’nda bile bilmeyen görmeyen vatandaşlarımız var. Bu bölgede Tarih ve kültür etkinlikleri yapmak lazım.” dedi.
Yeniden Refah Partisi Çayırova İlçe Başkanı Aykan Dönmez 
İstanbul’un Fethi yeni bir çağın başlangıcı oldu. Biz fethi gerçekleştiren askerlerin heyecanını duyuyoruz ve yeni başarılar kazanacağımızı biliyoruz. Şu anda duyduğumuz büyük heyecan sadece şerefli tarihimizden kaynaklanan heyecan değil, bundan sonra yapacağımız başarılı çalışmalar için duyduğumuz heyecandır.” Şeklinde konuştu 
Ayasofya’nın bin an evvel cami olarak ibadete açılması gerektiğii söyleyen Yeniden Refah Partisi Darıca İlçe Başkanı Dursun Koçal, “İstanbul’un Fethi’nin 566. yılını başta ceddimiz Fatih Sultan Mehmet Han, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed Mustafa (sav)’in kutlu ashabından Ebu Eyyûb el Ensari Hazretlerini hayır ve minnetle yâd ediyor, Ramazan Bayramınızı kutluyoruz.” İfadelerini kullandı.


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Hünkar çayırıKadir GecesiYeniden ReahGebze
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