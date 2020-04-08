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2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verilecek

Bakan Selçuk: 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verilecek

2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verilecek

08 Nisan 2020 Çarşamba 00:02

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er liralık destek verileceğini bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında ilk etapta verilen 1000'er liralık destekten faydalanmamış, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye daha 1000'er lira nakdi destek verileceğini açıkladı. 

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kovid-19 mücadele kapsamında dün açıkladığı, ihtiyaç sahibi 2 milyon 300 bin haneye verilecek nakdi yardımın detaylarını paylaştı. 

Birinci faz sosyal yardım programı kapsamında geçen hafta 2 milyon 111 bin haneye 1000'er lira nakdi destek verildiğini anımsatan Selçuk, şunları kaydetti:

"Söz konusu destek programının 2. fazının başlayacağı müjdesini sayın Cumhurbaşkanımız dün kamuoyu ile paylaştı. Bu kapsamda 2. fazda, halihazırda sosyal yardım alan ve 1. fazda dağıtılan 1000 liralık destekten faydalanmamış, 2 milyon 300 bin haneye 1000'er lira nakdi destek vereceğiz. 1. fazda olduğu gibi vatandaşlarımızın herhangi bir başvuruda bulunmasına gerek olmayacak ve yardımlar evlere götürülecek." 

3. faz sosyal yardımlar için de hazırlıklar başladı 

Bakan Selçuk, Bakanlık olarak önceliklerinin, koronavirüsle mücadele kapsamında alınan tedbirlerden ekonomik olarak olumsuz etkilenen vatandaşları desteklemek olduğunu vurgulayarak sosyal yardımlarda 3. fazın da hazırlıklarının yapıldığını bildirdi. 

3. fazda da 1. ve 2. fazlardan faydalanmamış ihtiyaç sahibi hanelere 1000'er lira destekte bulunacaklarını aktaran Selçuk, "3. faz sosyal yardımdan daha önce bu yardımdan faydalanmamış haneler faydalanacak ve söz konusu başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak. Koronavirüs tedbirlerinden olumsuz etkilenmiş, ihtiyaç sahibi tüm kesimlere el uzatacağız." bilgisini paylaştı.

Selçuk, 3. fazın başvuru sürecinin ise ayrıca duyurulacağını belirtti.



AA
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