"20 Ocak Katliamı" hafızalardaki tazeliğini koruyor

Türkiye Azerbaycan Dernekleri Federasyonu Genel Başkanı Bilal Dündar, Azerbaycan'da 20 Ocak 1990 tarihinde Sovyetler Birliği ve Ermeni askerleri tarafından gerçekleştirilen katliamın 30. yılı nedeniyle yaptığı açıklamada, Sovyetler Birliği döneminde Azerbaycan'ın doğal gaz ve petrol gibi yer altı zenginlikleri olan stratejik bir öneme sahip olduğunu söyledi.

Azerbaycanlıların katliamı "20 Yanvar Faciası" olarak nitelendirdiğini anımsatan Dündar, bunun Azerbaycan halkını, ulusal kurtuluş mücadelesinden vazgeçirmek ve onurunu kırmak için Sovyet Savunma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ve KGB tarafından tasarlanıp doğrudan Gorbaçov'un yönettiği bir gözdağı saldırısı olduğunu anlattı.

Sovyetlerin, 20 bin Ermeni askerini alarak 35 bin kişilik bir orduyla 1990'da 19 Ocak'ı 20 Ocak'a bağlayan gece Bakü'ye tanklarla girerek büyük bir katliam yaptığını aktaran Dündar, "Bu saldırı, Azerbaycan'ı korkutmak, ürkütmek ve geriye adım attırmak, özgürlüğünü ilan etmesini engellemek için yapılmıştır. Bu amaca ulaşamadılar. Azerbaycan halkının çıkmış olduğu bir yol vardı, geriye dönüş mümkün değildi." dedi.

Sovyet askerleri ve Ermeni güçlerinden oluşan 35 bin kişiyle yapılan saldırıda 134 sivilin katledildiğini, aralarında kadın ve çocukların da olduğu 600'den fazla kişinin de yaralandığını anlatan Dündar, şöyle konuştu:

"Öyle bir planlı hareket ki bu öldürdükleri, katlettikleri insanların kanlarını arazözle yıkayarak delilleri ortadan kaldırdılar. Aynı gün sıkıyönetim ilan etmelerine rağmen bir milyonun üzerinde Azerbaycan Türkü, artık özgürlüklerini muhafaza etmek ve protesto etmek için özgürlük meydanında toplanarak dünyaya mesaj verdiler. Sovyetler Birliği'nden kalan heykelleri yok ettiler. 20 Ocak, Azerbaycan'ın hem matem günüdür ve aynı zamanda özgürlük günüdür, ulusal bağımsızlık günüdür."

Dündar, Sovyetlerin ve Ermenilerin 20 Ocak'ta başarılı olamadıklarını ancak ilerleyen yıllarda başta Karabağ olmak üzere Azerbaycan'ın yüzde 20'sinin işgal edildiğini ve bu nedenle bir milyon insanın göç etmek zorunda kaldığını vurguladı.

Aradan 30 yıl geçmesine rağmen Azerbaycan halkının bu acıyı unutmadığını dile getiren Dündar, bugünün Azerbaycan halkı için bir matem günü olmanın yanı sıra aynı zamanda bir onur, ulusal bağımsızlığa gitme günü olduğunu, bu katliamın Azerbaycan'ın mücadele azmini kırmadığını, aksine güçlendirdiğini ifade etti.

"Batı devletleri, Ermenistan'a sahip çıkıyor"

Azerbaycan topraklarının, Sovyetler Birliği'nin desteğiyle işgal edildiğini belirten Dündar, şunları kaydetti:

"Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile sürekli görüşüyor. Rusya bugün Ermenilere, 'İşgal ettiğiniz Azerbaycan topraklarından çekilin.' dese dahi bugün Batı devletleri Ermenistan'a sahip çıkıyor. Osmanlı idaresinde kalan ülkelerin geçmişe dönük hesabı vardır. Bize bizden başka dost yok. Ona göre politikalarımızı oluşturmamız lazım. Ona göre hedeflerimizi belirlememiz lazım. Ona göre Türk cumhuriyetleriyle olan ilişkilerimizi ve bağımızı kuvvetlendirmemiz lazım. Türkiye ve Türk dünyası ne kadar kuvvetli olursa dünyada adaletin sağlanacağına, haksızlıkların azalacağına ve Azerbaycan'ın işgal edilen topraklarının bir an önce alınacağına inanıyoruz."





