55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

20 - 21 tarihleri arasında belirtilen güzergahlarda trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını diliyor, sevgi, barış, kardeşlik, dostluk duygularının gelişmesine vesile olan ve dünyanın önemli takımlarının katıldığı Uluslararası 55 . Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz.
TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOL VE ZAMAN BİLGİLERİ:
5. etabı kapsayan 20 Nisan 2019 Cumartesi günü;
D-130 karayolunun; Karamürsel-İzmit istikametinde 13:30-16:00 saatleri arasında,
D-100 karayolu İzmit-Kartepe 15:00-16:30 saatleri arasında,
41.27 nolu Kartepe Dağ Zirve yolunun; İzmit-Sapanca yolunun 15:00-17:00 saatleri arasında
6. etabı kapsayan 21 Nisan 2019 Pazar günü;
D-100 Eşme-İzmit-İstanbul istikametinde 12:00-13:30 saatleri arasında,
12:30-15:00 saatleri arasında TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağının İstanbul ili sınırına kadar tüm giriş çıkışların trafiğe kapatılacaktır.