55. Cumhurbaşkanlığı Türkiye Bisiklet Turu

55 . Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’nun 5. ve 6. Etabı 20-21 Nisan 2019 tarihlerinde ilimiz sınırları içerisinde geçeceğinden yol, trafik ve emniyet tedbirleri için araç ve yaya trafiğine kapatılması gereken güzergah bilgileri aşağıya çıkarılmıştır.

Cumhurbaşkanlığımızın himayelerinde 16 - 21 Nisan 2019 tarihleri arasında gerçekleşecek olan 55. Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu nedeniyle belirtilen güzergahlar üzerinde gereken tüm güvenlik ve sağlık tedbirleri alınacak olup, sporcuların geçişinin ardından emniyetli mesafeye ulaşılınca trafik akışı kontrollü olarak sağlanacaktır.

20 - 21 tarihleri arasında belirtilen güzergahlarda trafiğe çıkacak olan vatandaşlarımızın duyarlı olmalarını diliyor, sevgi, barış, kardeşlik, dostluk duygularının gelişmesine vesile olan ve dünyanın önemli takımlarının katıldığı Uluslararası 55 . Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu’na katılan tüm sporcularımıza başarılar diliyoruz.



TRAFİĞE KAPALI OLACAK YOL VE ZAMAN BİLGİLERİ:



5. etabı kapsayan 20 Nisan 2019 Cumartesi günü;

D-130 karayolunun; Karamürsel-İzmit istikametinde 13:30-16:00 saatleri arasında,

D-100 karayolu İzmit-Kartepe 15:00-16:30 saatleri arasında,

41.27 nolu Kartepe Dağ Zirve yolunun; İzmit-Sapanca yolunun 15:00-17:00 saatleri arasında





6. etabı kapsayan 21 Nisan 2019 Pazar günü;

D-100 Eşme-İzmit-İstanbul istikametinde 12:00-13:30 saatleri arasında,

12:30-15:00 saatleri arasında TEM Otoyolu İzmit Doğu Kavşağının İstanbul ili sınırına kadar tüm giriş çıkışların trafiğe kapatılacaktır.