81 İl İçin 81 Fidan Dikildi

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Kenan Tuzcu, Çayırova Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Temel Çorlu ve yönetimi, gençlik meclisi üyeleri ve çocukların katıldığı programda bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova için çalıştıklarını söyledi. Çayırova’da yeşil alan sayısını hızla artırdıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, Çayırova’nın geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimizle geleceğe nefes olduklarını söyledi. Hatay’da çıkan yangında kül olan ormanlar için büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi, “ Burada oluşturduğumuz Hatay Yangını Hatıra Ormanına 81 ilimize temsilen 81 fidan dikiyoruz. Yaşadığımız şehirde olabildiğince yeşil alan sayısını artırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne, bulduğumuz alanları yeşillendiriyoruz. Dünyada bütün canlılara değer vermeliyiz ve sevmeliyiz. Yavrularımıza güzel bir dünya bırakmak zorundayız” dedi.

















