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81 İl İçin 81 Fidan Dikildi

Çayırova’da oluşturulan Hatay Yangını Hatıra Ormanı’na 81 il için 81 fidan dikildi. Çayırova Belediyesi ve Çayırova Kent Konseyi Gençlik Meclisi’nin ortaklaşa düzenlediği programda Kuştepe Mesire alında oluşturulan Hatay Yangını Hatıra Ormanı’na fidan dikildi.

81 İl İçin 81 Fidan Dikildi

26 Ekim 2020 Pazartesi 11:17

Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Başkan Yardımcıları Sadettin Arıkboğa, Kenan Tuzcu, Çayırova Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Temel Çorlu ve yönetimi, gençlik meclisi üyeleri ve çocukların katıldığı programda bir konuşma yapan Çayırova Belediye Başkanı Bünyamin Çiftçi, Daha yeşil ve yaşanabilir bir Çayırova için çalıştıklarını söyledi. Çayırova’da yeşil alan sayısını hızla artırdıklarını ifade eden Başkan Çiftçi, Çayırova’nın geleceği olan çocuklarımız ve gençlerimizle geleceğe nefes olduklarını söyledi. Hatay’da çıkan yangında kül olan ormanlar için büyük üzüntü duyduğunu ifade eden Başkan Çiftçi Burada oluşturduğumuz Hatay Yangını Hatıra Ormanına 81 ilimize temsilen 81 fidan dikiyoruz. Yaşadığımız şehirde olabildiğince yeşil alan sayısını artırıyoruz. Göreve geldiğimiz günden bugüne, bulduğumuz alanları yeşillendiriyoruz. Dünyada bütün canlılara değer vermeliyiz ve sevmeliyizYavrularımıza güzel bir dünya bırakmak zorundayız” dedi. 









 

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