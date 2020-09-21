81 ilden 81 okula pişmaniye gitti

Corona virüsü (Covid-19) pandemisi dolayısıyla 16 Mart Pazartesi günü kapanan okullar, uzun bir sürenin ardından 21 Eylül 2020 Pazartesi günü (bugün) kapılarını öğrenciler için açtı. Okulların kapandığı ilk günlerde çocukların moralini yüksek tutmak isteyen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk da sosyal medya hesabından, “Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz” yazmıştı. Birçok kurum ve kişiden Bakan Selçuk’a destek gelirken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Tahir Büyükakın da twitter hesabından “40 dakikalık teneffüs pişmaniyesiz olmaz. 81 ilden 81 okula pişmaniyeler bizden” demişti. Okulların açılmasıyla Başkan Büyükakın verdiği sözü yerine getirmek için harekete geçti ve 81 ilden 81 okula pişmaniyeler ulaştı.

Covid-19’un Türkiye’de görünmeye başlamasıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında tedbirler paketi açıklanmış, bu paket kapsamında da 16 Mart Pazartesi günü okulların tamamı tatil edilmişti. Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, “Okula döndüğünüz gün ilk teneffüs 40 dakika. Söz” şeklindeki bir açıklama yapmıştı. Bakan Selçuk’un bu ifadelerine kayıtsız kalmayan birçok kurum ve kişiden destek gelirken Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da twitter hesabından şu açıklamayı yapmıştı, “40 dakikalık teneffüs pişmaniyesiz olmaz. Sayın Bakanım Ziya Selçuk çocuklarımızı okula döndükleri ilk gün tatlının şahı pişmaniye karşılamak istiyoruz. 81 ilden 81 okula pişmaniyeler bizden oldu. Yiyen bir pişman yemeyen bin pişman.”

BAŞKAN BÜYÜKAKIN VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRDİ

Uzun bir sürenin ardından okullar 21 Eylül 2020 Pazartesi günü (bugün) kapılarını öğrenciler için açtı. Anaokulu ve ilkokul 1. sınıf öğrencileri ilk olarak 2 gün devam, 5 gün okula gitmeme şeklinde bir uygulama ile okula gidecek. Okullarda öğrencileri, öğretmenlerin ve toplum sağlığının riske atılmaması için birtakım önlemler alınırken ilk zil de böylelikle çalmış oldu. Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanı Tahir Büyükakın da verdiği sözü yerine getirerek ilk zil ile birlikte 81 ilden 81 okula pişmaniyeleri minik öğrencilere gönderdi. Pişmaniyelerin ulaştığı okullardan Adapazarı Selçuk Bey İlkokulu ve Yalova-Altınova Vakıfbank İlkokulu’nda okuyan minik öğrencilerin pişmaniye yerken yaşadıkları mutluluk görülmeye değerdi.

“HAYATIMDA İLK DEFA PİŞMANİYE YİYORUM, TADINI ÇOK SEVDİM”

Kendilerine dağıtılan pişmaniyelerin tadına bakan Yalova-Altınova Vakıfbank İlkokulu’nda okuyan 1-C sınıfından Ecrin, “Yeni arkadaşlarla tanışacağım için çok heyecanlıyım. Hayatımda ilk defa pişmaniye yiyorum. Tadını çok sevdim, teşekkür ederim” dedi. Aynı okuldan 1-B sınıfından Yasir ise, “İlk kez okula başladığım için çok heyecanlıyım. Ama korkmadım. Bazı arkadaşlarımı anaokulundan tanıyorum. Daha önce de pişmaniye yemiştim. Tadı harika. Ağzıma attığım gibi eriyor. Çok seviyorum. Tahir Başkana teşekkürler” diye konuştu.

“TAHİR BAŞKAN AMCAMA TEŞEKKÜR EDERİM”

“Teşekkür ederim Tahir Başkan Amcama” diyerek sözlerine başlayan Adapazarı Selçuk Bey İlkokulu’nda okuyan birinci sınıf öğrencisi Aras Başeğmez, “Okulumuz güzel. Bugün bize getirdiğiniz pişmaniye çok güzel. Pişmaniyeyi beğendim. Tadı çok güzel. Benim için değişik bir tat oldu” dedi.

“BU PİŞMANİYELERİN 40 YIL HATIRI KALDI BİZLERDE”

Selçuk Bey İlkokulu Okul Müdürü Abuzer Polat ise, "Bugün birinci sınıflarımız kademeli olarak eğitim ve öğretim hayatına başladı. Bugün bizi unutmayıp buralara kadar pişmaniye getirdiniz. Anadolu'da ikram teşekkürsüz bırakılmaz. Bir kahvenin 40 yıl hatırı vardır. Bizde bu pişmaniyeleri kahve niyetine sayıp 40 yıl hatırı kaldığını belirtmek istiyorum. Pişmaniyeleri gönderen Kocaeli Büyükşehir Belediye Başkanımıza çocuklarımız adına teşekkür ediyoruz" diye duygularını dile getirdi.





