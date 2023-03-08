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84 milyonun iktidarını kuracağız

CHP Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı: “84 milyonun iktidarını kuracağız”

84 milyonun iktidarını kuracağız

08 Mart 2023 Çarşamba 16:37


Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kocaeli İl Başkanı Bülent Sarı, CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun Millet İttifakı tarafından Cumhurbaşkanı adayı olarak açıklanması sonra bir açıklama yaptı. Başkan Sarı yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:
“Dün akşam Ankara’da adeta tarihe tanıklık ettik. Millet İttifakı liderlerinin Saadet Partisi ev sahipliğinde yaptığı toplantı sonrası partimizin genel merkez binasında Genel Başkanımız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu’nu Cumhurbaşkanı adayı olarak karşıladık. Bugüne kadar yaşanan süreç hepimiz için çok zorluydu. Cumhuriyetimizin İkinci Yüzyılı’nı demokrasi ile taçlandırmak için 6 farklı ideolojiyi temsil eden liderin bir araya gelmesi, ortak mütabakat metinlerine imza atması, Türkiye Cumhuriyeti çıkarları doğrultusunda halkımız için ortaklaşması tarihi bir süreçtir. Bizlerde bu sürecin bir parçasıyız. Kırmadan, dökmeden vatanımızın ve milletimizin çıkarları doğrultusunda birleşen ve birleştiren tarafta olmaya, 84 milyonun iktidarını kurmak için yürümeye devam edeceğiz. Dün açıklanan geçiş süreci mütabakat metni de bunu en güzel şekilde ortaya koymaktadır. Seçimlere çok az bir süre kaldı. Hep birlikte yolumuzu büyüterek yürümeye devam edeceğiz.”

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Anahtar Kelimeler
ChpKemal Kılıçdaroğlu
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