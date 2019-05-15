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AFAD'dan Doludizgin Afet Eğitimi

Kocaeli AFAD İl Müdürlüğü, Nisan ayının ikinci yarısında 23 farklı yerde toplam 4 bin 175 kişiye afet eğitimi verdi.

AFAD'dan Doludizgin Afet Eğitimi

15 Mayıs 2019 Çarşamba 12:01

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Kocaeli AFAD, son 15 günlük dilimde 18’i eğitim kurumu olmak üzere toplam 23 farklı yerde 4 bin 175 kişiye ulaşarak afet eğitimlerinde dikkatleri üzerine çekti.  

AFAD Eğitim Şube Müdürlüğünün koordine ettiği afet eğitimlerinde temel afet bilinci, arama kurtarma ve yangın konuları işlendi. Temel eğitimler ardından yangın ve tahliye tatbikatları gerçekleştirildi.

Konuyla ilgili bilgi veren Kocaeli AFAD İl Müdürü Salim Tekoğul, afet farkındalığı kazandırılan kişi sayısını arttırmaya dönük çalışmaların doludizgin sürdürüldüğünü vurgulayarak son 15 günlük dilimde verilen eğitim verilerini sıraladı.

Başiskele İlçesinde Yeniköy Denizdibi Ortaokulunda 650, Yeniköy Hayat Ortaokulunda 57, Bahçecik Ortaokulunda 131, Yeşilkent Ortaokulunda 193, Doğantepe Ortaokulunda 206, Kullar Hacı Mustafa Özsoy Ortaokulunda 177, Yuvacık İmam Hatip Ortaokulunda 148, Yuvacık Ortaokulunda 115, Gübretaş Ortaokulunda 123, Vezirçiftliği Ortaokulunda 180, Altınkent İmam Hatip Ortaokulunda 92, Misakı Milli Ortaokulunda 215, Başiskele İmam Hatip Ortaokulunda 77, Kartonsan Ortaokulunda 137 öğrenciye Ortaokullar Projesi kapsamında eğitim verildiğini dile getiren Tekoğul, İzmit Tevfik Sena Arda Anadolu Lisesinde 660, Yunus Emre Kız İmam Hatip Lisesinde 604, İzmit Küçük Şeyler Anaokulunda 70 ve Kartepe Hayrettin Gürsoy Spor Lisesinde 90 öğrencine afet fankındalığının kazandırıldığını söyledi.

Tekoğul ayrıca Gebze Astim Montaj Sanayiinde 56, Dilovası Santa Farma İlaç Sanayiinde 83, Hereke Meslek Yüksek Okulunda 77 çalışan ile İzmit Denetimli Serbestlik Müdürlüğünde 19 hükümlü ve Kartepe Gönüllü Mahalleliler Grubunda 15 kişiye afet eğitimi verildiğini sözlerine ekledi.

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